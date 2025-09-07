Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV

Video Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene

Mientras Yolanda Andrade lucha por salir adelante de la "enfermedad degenerativa" que le irá impidiendo caminar y hablar "poco a poco", ahora se revela el nombre de la famosa actriz y presentadora que supuestamente habría pedido ocupar el lugar su colega en la televisión.

Y es que el comprometido estado de salud de Andrade la obligó a alejarse de la TV desde finales de 2024.

Ella conducía desde México el show 'Montse & Joe' junto a su amiga Montserrat Oliver en la cadena Unicable, pero ya suma cerca de 10 meses que ella no está al aire.

Tanto ella como la producción han mencionado que en algún momento regresará, por lo que hasta ahora su lugar no ha sido eliminado ni sustituido.

¿Quién pidió el lugar de Yolanda Andrade en su show?

En horas recientes trascendió información emitida por la periodista Martha Figueroa, quien también tiene un show en la misma cadena de cable que Yolanda Andrade.

A través de su canal de YouTube, la comunicadora aseguró que Luz María Zetina, recordada por actuaciones en telenovelas y series como Senda Prohibida, que puedes ver aquí en ViX, supuestamente habría solicitado ocupar la silla de Yolanda Andrade en 'Montse & Joe'.

"Pues resulta que Luz María Zetina le mandó un mensaje a Montserrat (Oliver) y le dijo: 'Oye, pues yo aquí estoy, yo me anoto para quedarme en el lugar de Yolanda, porque ya vi como que no va a regresar, yo me anoto, ¿me recomiendas con la productora y jefa?'".

"Montse le dijo: 'Te agradezco, ya se está recuperando, Rox (Castellanos) está en su lugar, mil gracias y adiós", relató Martha Figueroa sobre la supuesta respuesta que Luz María Zetina habría recibido.

Según Martha Figueroa, Luz María Zetina (izq.) supuestamente habría pedido quedarse con el lugar de Yolanda Andrade en el programa 'Montse & Joe'. Imagen Mezcalent



"Es que Luzma de repente hace estas cosas que en sus entrevistas es tan equilibrada y echa luz y eso no está tan bonito", criticó Figueroa sobre la actriz, quien también fue presentadora de shows como 'Sale el sol' y 'Netas divinas'.

"Yo creo que no es buena onda pedir la silla de alguien que, primero está luchando por quedarse en el mundo y segundo, si logra recuperarse lo suficiente va a regresar a su programa", alegó la periodista.

Ni Luz María Zetina ni Yolanda Andrade reaccionaron de manera inmediata en redes sociales tras las afirmaciones de Martha Figueroa.

¿Cuándo regresará Yolanda Andrade a la TV?

Desde hace varias semanas, Montserrat Oliver ha estado acompañada por Roxana Castellanos y otras estrellas como copresentadoras invitadas en 'Montse & Joe', sin embargo, ninguna de ellas ha sido anunciada oficialmente como la sustitución de Yolanda Andrade.

Ni ella ni la producción ha mencionado una fecha exacta sobre su regreso. Se sabe que la también actriz pasa gran parte de su tiempo en Tulum, Quintana Roo, donde trata de recuperarse.

En recientes videos que ha publicado en Instagram, a Yolanda Andrade, de 53 años, se le ha visto caminar con una andadera y en otro dijo que "con trabajos va a vivir 5 años más".

La artista no ha dicho públicamente el nombre de la enfermedad que tiene, pero a principios de agosto pasado fue clara respecto al panorama que enfrenta.

"Quiere decir médicamente, científicamente que me puedo morir antes que ustedes".