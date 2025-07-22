Montserrat Oliver perdió parcialmente la vista: revela infarto en “el nervio óptico”

Video Yolanda Andrade ventila que su papá le quería “bajar” a Montserrat Oliver

Montserrat Oliver perdió parcialmente la vista hace 15 años. La presentadora se encontraba haciendo ejercicio cuando sufrió un infarto en el nervio óptico central.

La modelo de 59 años contó a TVNotas que aquel episodio, del que ya no se pudo recuperar al cien por cierto, se sintió como si alguien le hubiera tomado una fotografía.

“Yo he tenido 2 problemas fuertes en la vista. El primero fue hace 15 años. Un día hacía ejercicio aquí en la Ciudad de México y de la nada sentí como si alguien me hubiera tomado una foto con flash. Me ardió muchísimo esta parte del ojo (señala el costado del ojo derecho)”, compartió este 21 de julio.

“Resulta que me dio un infarto en el nervio óptico central. Me nubló y perdí parte de la vista. Por ejemplo, si comienzo a maquillarme este ojo (el derecho), ya no veo lo que me maquillo. No hubo recuperación ni vuelta atrás. Veo borroso de un ojo. Solo un poquito. Tampoco es que sea completo”, subrayó.

Los problemas de visión de Montserrat Oliver

Según contó Montserrat Oliver, la trombosis ocular no es su único problema ocular, ya que, reveló “hace poco” se rasgó el ojo con una basurita que le entró.

“Recuerdo que era sábado. Me puse a cortar el pasto en el ranchito y me entró algo al ojo. No sabía qué hacer. Pensé: ‘¿Qué hago? Traigo algo en el ojo y no me lo veo’. No había oftalmólogos disponibles, porque todo estaba cerrado. Tuve que ir a emergencias y lamentablemente no tenían la maquinaria adecuada para atenderme”, dijo.

“Los especialistas me dijeron que me lo rasgué por una basura que me entró. Gracias a Dios, me lo curaron y todo está bien. Literalmente, en un abrir y cerrar de ojos podrías perder la vista”, sentenció la titular de ‘Montse & Joe’, de la cadena televisiva Unicable, quien a principios de julio se convirtió en socia de un centro de diagnóstico y de cirugía oftalmológica de nombre ‘Salud a la vista’.

