Montserrat Oliver

Montserrat Oliver perdió parcialmente la vista: revela infarto en “el nervio óptico”

La presentadora se encontraba haciendo ejercicio cuando sufrió un infarto en el nervio óptico central del ojo derecho. “Sentí como si alguien me hubiera tomado una foto con flash”, recordó.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Yolanda Andrade ventila que su papá le quería “bajar” a Montserrat Oliver

Montserrat Oliver perdió parcialmente la vista hace 15 años. La presentadora se encontraba haciendo ejercicio cuando sufrió un infarto en el nervio óptico central.

La modelo de 59 años contó a TVNotas que aquel episodio, del que ya no se pudo recuperar al cien por cierto, se sintió como si alguien le hubiera tomado una fotografía.

PUBLICIDAD

Más sobre Montserrat Oliver

Yolanda Andrade rompe en llanto al regresar a la TV y quedarle de “3 a 5 años” de vida
0:58

Yolanda Andrade rompe en llanto al regresar a la TV y quedarle de “3 a 5 años” de vida

Univision Famosos
Revelan fecha en que regresaría Yolanda Andrade a la TV tras decir cuánto le quedaría de vida
1:02

Revelan fecha en que regresaría Yolanda Andrade a la TV tras decir cuánto le quedaría de vida

Univision Famosos
¿Yolanda Andrade molesta con Montserrat Oliver por felicitar a “mentirosos”?
2 mins

¿Yolanda Andrade molesta con Montserrat Oliver por felicitar a “mentirosos”?

Univision Famosos
Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV
3 mins

Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV

Univision Famosos
Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?
0:58

Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?

Univision Famosos
Montserrat Oliver revela que Yolanda Andrade “quería tirar la toalla” en la lucha por su salud
2 mins

Montserrat Oliver revela que Yolanda Andrade “quería tirar la toalla” en la lucha por su salud

Univision Famosos
Yolanda Andrade reaparece llorando en medio de enfermedad: revela que no podía caminar
0:54

Yolanda Andrade reaparece llorando en medio de enfermedad: revela que no podía caminar

Univision Famosos
¿Dónde está Yolanda Andrade? Se revela el misterio de su paradero tras crisis de salud
1:00

¿Dónde está Yolanda Andrade? Se revela el misterio de su paradero tras crisis de salud

Univision Famosos
Filtran aparente audio de Yolanda Andrade en el que ella revelaría de qué está enferma
0:59

Filtran aparente audio de Yolanda Andrade en el que ella revelaría de qué está enferma

Univision Famosos
Yolanda Andrade no murió y revelan foto desde donde está luchando por su salud
1:22

Yolanda Andrade no murió y revelan foto desde donde está luchando por su salud

Univision Famosos

“Yo he tenido 2 problemas fuertes en la vista. El primero fue hace 15 años. Un día hacía ejercicio aquí en la Ciudad de México y de la nada sentí como si alguien me hubiera tomado una foto con flash. Me ardió muchísimo esta parte del ojo (señala el costado del ojo derecho)”, compartió este 21 de julio.

“Resulta que me dio un infarto en el nervio óptico central. Me nubló y perdí parte de la vista. Por ejemplo, si comienzo a maquillarme este ojo (el derecho), ya no veo lo que me maquillo. No hubo recuperación ni vuelta atrás. Veo borroso de un ojo. Solo un poquito. Tampoco es que sea completo”, subrayó.

Los problemas de visión de Montserrat Oliver

Según contó Montserrat Oliver, la trombosis ocular no es su único problema ocular, ya que, reveló “hace poco” se rasgó el ojo con una basurita que le entró.

“Recuerdo que era sábado. Me puse a cortar el pasto en el ranchito y me entró algo al ojo. No sabía qué hacer. Pensé: ‘¿Qué hago? Traigo algo en el ojo y no me lo veo’. No había oftalmólogos disponibles, porque todo estaba cerrado. Tuve que ir a emergencias y lamentablemente no tenían la maquinaria adecuada para atenderme”, dijo.

“Los especialistas me dijeron que me lo rasgué por una basura que me entró. Gracias a Dios, me lo curaron y todo está bien. Literalmente, en un abrir y cerrar de ojos podrías perder la vista”, sentenció la titular de ‘Montse & Joe’, de la cadena televisiva Unicable, quien a principios de julio se convirtió en socia de un centro de diagnóstico y de cirugía oftalmológica de nombre ‘Salud a la vista’.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera, Montserrat Oliver ha enfrentado complicados momentos de salud, uno de ellos ocurrió en 2006, cuando fue atacada por una leona que masticó su dedo, durante su visita al zoológico de Tecámac, México

Relacionados:
Montserrat OliverFamososEnfermedades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD