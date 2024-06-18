Yolanda Andrade

Yolanda Andrade reaparece desde el hospital tras mostrar que usa una pizarra para comunicarse

La presentadora mexicana informó con un video en Instagram que estuvo nuevamente hospitalizada. En un reciente episodio de su show apareció con una pizarra para poder comunicarse, pues casi no tenía voz.

Por:Ashbya Meré
Video Yolanda Andrade aparece con voz débil y una pizarra para comunicarse ante sus problemas de salud

Yolanda Andrade continúa con problemas de salud y la tarde de este 18 de junio reapareció en redes en un video donde se le ve en un hospital.

En las imágenes se deja ver en silla de ruedas, así como recostada en una cama junto a su inseparable hermana Marilé. También muestra a un oso de peluche que la acompaña durante su trayecto y estancia en el nosocomio.

La publicación va acompañada de un mensaje donde agradece el apoyo ante la difícil etapa que atraviesa y revela que hizo "una pausa obligada".

"Gracias por pensar en mí positivamente. Fueron días difíciles, pero con mucha gratitud. ¡Soy muy afortunada!".

"Gracias a mis doctores, enfermeras, mi camillero inolvidable Maximiliano. Y en especial a unos amigos míos que amo. Una oración por todos los enfermos y familiares. Gracias. Mi amor y agradecimiento eterno", finalizó en el mensaje.

Yolanda Andrade desde el hospital
Yolanda Andrade desde el hospital
Imagen Yolanda Andrade/Instagram

Yolanda Andrade se comunica con una pizarra

A finales de mayo, Montserrat Oliver reveló que Yolanda se había ausentado de las grabaciones del show 'Montse & Joe' porque se había quedado sin voz.

"No pudo venir porque no se siente bien", dijo a la prensa el 28 de mayo. "Todavía está en ese proceso, desafortunadamente. Lo primero es su salud y se tiene que enfocar en estar bien", añadió en la entrevista, reportó Berenice Ortiz.

En días pasados Yolanda había mejorado en su salud, sin embargo, presentó malestares en la garganta.

"Sí, vino y estaba un poco afónica, entonces apenas pudo grabar. Hoy no se siente muy bien y por eso no va a poder venir", añadió Oliver.

En la emisión del 4 de junio de 'Montse & Joe', Yolanda sorprendió al aparecer usando una pizarra para comunicarse, pues estaba afónica.

Hasta el momento se desconocen los detalles de su salud.

Yolanda Andrade fue hospitalizada.
Yolanda Andrade fue hospitalizada.
Imagen Yolanda Andrade/Instagram
Yolanda Andrade

