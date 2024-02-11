Montserrat Oliver responde si adoptará o no hijos con su esposa Yaya Kosikova

Video Montserrat Oliver presume su amor por su esposa tras supuesta crisis por culpa de Yolanda Andrade

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova han mantenido durante nueve años una fructífera relación, que se consagró con su boda en enero del 2020.

Ambas continúan muy unidas, aunque a mediados del año pasado se especuló que sufrían una supuesta crisis debido a que la presentadora estaba al pendiente de la salud de su ex Yolanda Andrade.

Recientemente, Oliver no solamente habló de las claves en el éxito de su relación, sino que inclusive respondió si adoptarán hijos.

¿Montserrat Oliver y Yaya Kosikova adoptarán?

Este 8 de febrero, Montserrat Oliver acudió, en compañía de Yaya Kosikova, a la presentación de la firma de alta joyería H. Moissan 1893, de la que es directora creativa, en la Ciudad de México.

Ahí, la prensa mexicana le preguntó si, como lo manifestó previamente, siguen considerando ser madres por medio de la adopción.

"De perros y gatos sí, de niños no", contestó la mexicana a medios como Hoy.

Al ser cuestionada sobre la razón por la que no le gustaría tener hijos, ella confesó: " Ya con mis sobrinos, es el mejor anticonceptivo".

"Los amo, pero ay cómo se pelean… se peleaban, ya no", añadió la titular del programa 4 Elementos, La Liga Extrema, que puedes ver aquí en ViX.

En abril de 2019, Oliver habló de su reloj biológico y señaló que a sus más de 50 años no podría embarazarse, por lo que, creía que podría adoptar a un pequeño.

"Ya se me pasó el tiempo para tenerlos. Creo que ya no podría y hay tantos niños sin hogar que, si algún día quisiera hijo, mejor adopto", enunció a Unicable.

Sin embargo, cambió su opinión con el paso del tiempo y, en diciembre de 2022, externó en entrevista con TVyNovelas que resguardar a un menor legalmente no era “opción” para ella y Kosikova.

"Yo quería cuatro niños, pero ya no. Estoy contenta y feliz así como vivo, creo que ya es un poco tarde. Bueno, para Yaya no, para mí", dijo.

Montserrat Oliver revela por qué su relación con Yaya Kosikova es estable

En esta misma oportunidad, Montserrat Oliver se sinceró acerca de cómo ha conseguido la estabilidad en su matrimonio con Yaya Kosikova.

"Básicamente, la comunicación. Como en todos lados, hay días buenos, malos, hay (momentos) en los que (ella) me quiere matar, yo igual, otros en los que la adoro y espero que me quiera", relató.

"Es irnos conociendo. Todo ser humano va también cambiando con el transcurso de la vida, entonces (es) irnos acoplando (y) llegar a un punto medio", agregó.