Montserrat Oliver acusa que sufrió racismo en Estados Unidos: "Es mexicana" La presentadora contó lo que sucedió con una mujer que había quedado en hacer negocios con ella. Además, destapó que su hermana también ha sido víctima.



Montserrat Oliver habló del acto de racismo que sufrió por parte de una residente de Estados Unidos cuando trató de comprarle un caballo.

La presentadora relató que la mala experiencia sucedió cuando intentó comprar un caballo pues quien se lo vendería le canceló de último momento.

“Que me hicieron ese racismo, ¡Dios mío! No, pero me lo compró el vecino de una amiga, un gringo. Le dije: ‘Cómpralo tú, di que es para ti’. Y ya lo tengo”, contó a ‘Venga la alegría’.

Sobre el motivo por el que la persona con la que ya había pactado se negó a hacer el negocio con ella, la conductora señaló:

“No sé si me vio muy ‘nerd’ en cuestión de caballos, que no sé mucho. A lo mejor dijo: ‘No pues es mexicana, no, no se lo vendo’. No sé, yo no sé qué pasó por la cabeza de esa gringa”.

La titular del programa ‘Montse & Joe’ fue cuestionada acerca de si piensa demandar a quien tuvo esa actitud para con ella.

“No, pero ahorita con la situación cómo está, mejor calladita me veo más bonita. ¡Qué horror, odio esa frase!”, explicó.

Hermana de Montserrat Oliver sufrió discriminación

No solamente Montserrat Oliver ha pasado por una compleja situación, su hermana Rosa María también fue víctima cuando la fue a visitar al rancho que tiene en territorio estadounidense.