‘Mística’ de ‘María Mercedes’ revela el “sacrificio” de dejar la actuación por sus hijos: “Me deprimí”

La actriz Nicky Mondellini admitió que alejarse del mundo artístico en México no fue sencillo. Ella se mudó a Texas para que sus pequeños, Stephanie, Mario y Roberto, tuvieran “otras oportunidades”.

Por:
Dayana Alvino.
Nicky Mondellini, quien dio vida a ‘Mística’ en la telenovela ‘María Mercedes’, se sinceró acerca de la razón por la que se fue de México, retirándose así de la pantalla chica.

Recientemente, la actriz regresó a suelo azteca para estar presente en un evento de Televisa y ViX, y ahí platicó con la prensa.

¿Por qué Nicky Mondellini, ‘Mística’, dejó México?

La estrella de melodramas como ‘La pícara soñadora’ y ‘Esmeralda’ detalló el motivo por el cual puso su carrera artística a un lado y se marchó de su país natal.

“Surgieron varias cosas, fue una cuestión que tuvimos que decidir dentro de mi familia: tengo tres hijos y mi esposo y yo quisimos darles otras oportunidades”, dijo al reportero Eden Dorantes este 17 de mayo.

Nicky Mondellini con su esposo e hijos.
Nicky Mondellini con su esposo e hijos.
Imagen Nicky Mondellini/Instagram

Nicky Mondellini reside en Texas y está casada con el ingeniero estadounidense Alfonso Wilson, con quien procreó a Stephanie, Mario y Roberto.

Ella reconoció que dicha transición en su vida sí le resultó compleja, pues sentía un gran gusto por su profesión.

“Sí fue un sacrificio para mí porque yo estaba muy contenta acá trabajando en televisión, teatro y todo”, expresó.

“Pero tuve que poner (eso) en la balanza, entre la seguridad y el desarrollo de mi familia, y por eso me acabé yendo”, agregó.

Al respecto de lo que experimentó tras mudarse, compartió: “Para mí fue muy difícil el cambio porque al principio no estaba trabajando tanto, me estaba dedicando a criar a mis hijos porque estaban muy pequeños todavía”.

“Y me costó trabajo porque es un cambio muy abrupto de estar pasando 8 o 12 horas en un foro, te vas a la locación, etcétera, a, de repente, nada, y eres una mamá en un suburbio”, relató.

Confesó que sí se “deprimió un poquito” ante la situación, aunque, afortunadamente, pronto comenzó a “hacer cosas de locución”.

“Eso me salvó porque entonces ya podía trabajar medio tiempo y también criar a mis hijos. A medida que ellos fueron creciendo, haciendo sus cosas, yo empecé a trabajar más”, contó.

Para Mondellini el haberse alejado del espectáculo valió la pena ya que ahora uno de sus retoños es “doctor en ingeniería nuclear”, el otro “está por ser doctor en economía” y Mondellini estudia “la carrera de teatro”.

Nicky Mondellini recuerda con cariño su personaje de 'Mística'.
Nicky Mondellini recuerda con cariño su personaje de 'Mística'.
Imagen Nicky Mondellini/Instagram y Televisa

Así recuerda Nicky Mondellini a ‘Mística’

Nicky Mondellini admitió lo importante que ‘Mística’ es para ella, a más de 30 años desde que la interpretó magistralmente.

“Tiene un lugar muy especial en mi corazón. Fue un personaje que disfruté muchísimo y le agradecí tanto al señor Valentín Pimstein, que me diera esa oportunidad”, sentenció.

“Me permitió desarrollarme muchísimo como actriz. Crecí y aprendí mucho también de mis compañeros (de elenco). Y el poder hacer cosas irreverentes como villana es muy divertido”, externó.

Actualmente ella tiene un estudio de grabación y es presentadora del podcast ‘La pizzarra’, en el cual entrevista a “colegas de las telenovelas y gente del otro lado de la cámara”.

