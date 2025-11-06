Surge nuevo incidente en Miss Universe tras polémica con Fátima Bosch: esto sucedió a Miss Ucrania

Video La reacción del directivo de Miss Universe tras alegar que no llamó “tonta” a Fátima Bosch: "Mentiras"

A días del polémico desencuentro entre la representante de México, Fátima Busch, y el director de Miss Universe en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, surgió un nuevo incidente en el certamen de belleza con Miss Ucrania.

Este jueves 6 de noviembre, Mariia Zheliaskova sufrió una bochornosa caída mientras buscaba la corona de Miss Tierra 2025. La representante de Ucrania cayó al suelo cuando cruzaba el escenario.

“No solo está llamando la atención en la pasarela, sino que también está recaudando fondos para los militares, demostrando su feroz dedicación a su país y a su gente”, decía el presentador en el instante en que Miss Ucrania dio un mal paso que la hizo caer de lado.



Aunque en el instante los espectadores exclamaron preocupación, Mariia Zheliaskova rápidamente se puso de pie y continuó su camino, desatando aplausos del público.

La reacción de Miss Ucrania

Luego de su bochornosa caída, Mariia Zheliaskova se pronunció en Instagram. Aunque no habló del incidente que sufrió en el escenario, celebró la oportunidad de ser una de las participantes en Miss Universe 2025.

"Hoy se hizo historia. Ucrania entró en el TOP 8 por primera vez y ganó el título de Vice Miss Tierra 2025. ¡Estoy más que feliz! Representé a mi país con orgullo y fuerza. Tres semanas inolvidables en Filipinas han sido un viaje de ensueño que comenzó con la victoria en el concurso de Miss Odesa, luego con la corona nacional de Miss Ucrania-Tierra, y ahora una tercera victoria, tan especial e importante”, dijo.