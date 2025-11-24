Miss Jamaica sigue hospitalizada: detalles de su estado de salud tras estar en cuidados intensivos se revelan

Video Miss Indonesia y Ecuador se suman al descontento tras el triunfo de Fátima Bosch

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, continúa hospitalizada tras la aparatosa caída que sufrió durante su participación en Miss Universe 2025. Este lunes 24 de noviembre se revelaron nuevos detalles sobre el estado de salud de la delegada jamaiquina tras reportarse que se encontraba en cuidados intensivos.

A través de un comunicado, Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, se refirió sobre la salud de Miss Jamaica, luego de que surgieran rumores sobre su estado médico.

“La Organización Miss Universo desea abordar la reciente especulación proporcionando una actualización clara y respetuosa con respecto a la Dra. Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025”, comenzó.

“Por respeto a la Dra. Henry y a su familia, la Organización mantiene estricta discreción con respecto a los detalles específicos de su estado médico. Creemos que los asuntos relacionados con su salud deben comunicarse solo en el momento apropiado y únicamente a discreción de la familia, o por la propia Dra. Henry si ella decide hacerlo”, insistió.

Raúl Rocha aseguró que “desde el momento en que ocurrió el accidente en el escenario, se tomaron medidas inmediatas para garantizar su seguridad y bienestar”. Incluso, refirió que personalmente coordinó su atención médica urgente y supervisó “su traslado al hospital”.

“Recomendé una serie de acciones preventivas, algunas más allá del protocolo estándar, para garantizar la evaluación, el monitoreo y la supervisión médica más precisos. También se trajo a especialistas médicos adicionales para proporcionar múltiples evaluaciones profesionales y asegurar total claridad con respecto a su condición”, dijo.

Asimismo, reportó que la Organización de Miss Universo “ha asumido el cien por ciento de todos los gastos relacionados, incluidos los de la familia de la Dra. Henry”, que incluiría desde el traslado y alojamiento hasta “personal dedicado asignado para acompañar y asistir a la familia durante todo este proceso”.

Miss Jamaica está “próxima a ser dada de alta”

Por último, el presidente de Miss Universe Organization reveló que Gabriella Henry, Miss Jamaica, luego de ser ingresada al área de cuidados intensivos el pasado viernes 21 de noviembre, está por ser dada de alta. Sin embargo, reconoció que los últimos días han sido críticos e inesperados.

“Durante los últimos cuatro días, ha habido momentos difíciles y preocupaciones inesperadas. Sin embargo, gracias a la excelente atención médica brindada, cada problema se resolvió con éxito. Hoy, nos complace compartir que el último informe médico confirma que la Dra. Gabrielle Henry goza de buena salud y está próxima a ser dada de alta”.

“Continuaremos comunicando solo información esencial con profesionalismo, sensibilidad y respeto. Si bien ha circulado públicamente especulación infundada, toda nuestra atención se ha centrado en el cuidado y la recuperación de la Dra. Henry. Estamos agradecidos de que ahora esté cerca de ser dada de alta del hospital”, sentenció.

Último reporte de salud de Miss Jamaica. Imagen Miss Universe Jamaica

¿Qué le pasó a Miss Jamaica?

El 19 de noviembre, durante la competencia preliminar de Miss Universe 2025, Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica, cayó del escenario.

Durante la pasarela de traje de noche, la joven, que llevaba la mirada en alto, pisó fuera del escenario y cayó. De inmediato las luces se apagaron y Raúl Rocha junto a Nawat Itsaragrisil se levantaron de sus asientos para auxiliar a la modelo de 28 años, quien no podía ponerse en pie.