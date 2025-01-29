Mimi, de Flans, sufre la muerte de su papá: la cantante lo despide con emotivo mensaje

Video Revelan causa de muerte de Dulce: así fueron sus últimos días

Mimi, integrante de Flans, se encuentra de luto debido a la muerte de su papá, el cantante José Juan Hernández, a los 89 años.

La noticia del fallecimiento fue dada a conocer la tarde de este 28 de enero por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en un ‘post’ de Instagram.

PUBLICIDAD

“Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros”, escribieron, sin ahondar en detalles de lo ocurrido al artista.

José Juan Hernández, papá de Mimi, murió a los 89 años. Imagen ANDA/Instagram

Mimi dedica amoroso mensaje a su papá

A horas de que trascendiera el fallecimiento, Mimi recurrió a su ‘feed’ de la red social para compartir un mensaje.

“Finalmente mi señor padre ya descansa en paz… se fue suavecito… fueron años de mucho dolor, pero se va a su hogar libre de todo”, explicó.

Además, la intérprete de ‘Las mil y una noches’ dedicó emotivas palabras a quien le dio la vida, junto con su madre, la actriz Lucha Moreno.

“Nos enseñaste mucho y aunque hubo momentos amargos y difíciles, los buenos momentos fueron muy hermosos”, apuntó.

“¡Vete tranquilo y vuela dando marometas, riéndote y pegando de gritos como te gustaba! cuídanos, papá”, concluyó.

En medio de este complicado instante, ella recibió el apoyo moral de varios de famosos, quienes le dejaron comentarios en la plataforma digital.

“Mimi, abrazo tu alma”, le externó Maribel Guardia, asegurándole que don José Juan Hernández “está en el plano de la luz en la presencia divina de Dios”.

“Lo vas a sentir tan cerca, con un amor que, aunque no lo creas, va a ser más grande cada día. Te quiero mucho”, agregó.

Héctor Sandarti, por su parte, le externó sus condolencias y deseó que tengan consuelo, tanto ella como su mamá y el resto de sus familiares.

Mimi dedicó emotivas palabras a su papá tras su fallecimiento. Imagen Mimi/Instagram

¿Quién era José Juan Hernández, papá de Mimi?

José Juan Hernández Fernández nació el 8 de febrero de 1935 en Santiago, Nuevo León, de acuerdo con diario El Financiero.

PUBLICIDAD

Comenzó su carrera como intérprete aficionado de música ranchera en 1955, pero se profesionalizó dos años más tarde.

Unió su talento con el de Lucha Moreno, a quien conoció participando en el programa llamado ‘Así es mi tierra’. Con ella, además, se casó en 1961.