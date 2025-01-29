Muertes de famosos

Mimi, de Flans, sufre la muerte de su papá: la cantante lo despide con emotivo mensaje

La artista compartió una dedicatoria para su padre, el cantante José Juan Hernández, quien perdió la vida a los 89 años.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Revelan causa de muerte de Dulce: así fueron sus últimos días

Mimi, integrante de Flans, se encuentra de luto debido a la muerte de su papá, el cantante José Juan Hernández, a los 89 años.

La noticia del fallecimiento fue dada a conocer la tarde de este 28 de enero por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en un ‘post’ de Instagram.

PUBLICIDAD

“Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros”, escribieron, sin ahondar en detalles de lo ocurrido al artista.

José Juan Hernández, papá de Mimi, murió a los 89 años.
José Juan Hernández, papá de Mimi, murió a los 89 años.
Imagen ANDA/Instagram

Mimi dedica amoroso mensaje a su papá

A horas de que trascendiera el fallecimiento, Mimi recurrió a su ‘feed’ de la red social para compartir un mensaje.

Más sobre Muertes de famosos

Muere querido actor de Marea de Pasiones y La Rosa de Guadalupe tras situación cerebral
2 mins

Muere querido actor de Marea de Pasiones y La Rosa de Guadalupe tras situación cerebral

Univision Famosos
Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento
1 mins

Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento

Univision Famosos
Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro
1:00

Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro

Univision Famosos
Modelo adolescente Angely Alexander es hallada sin vida en casa de su presunto novio de 41 años
1 mins

Modelo adolescente Angely Alexander es hallada sin vida en casa de su presunto novio de 41 años

Univision Famosos
Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York
2 mins

Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York

Univision Famosos
Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe
1:00

Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe

Univision Famosos
Asesinan a actor tras intentar frenar una pelea: había salido a pasear a su perro
2 mins

Asesinan a actor tras intentar frenar una pelea: había salido a pasear a su perro

Univision Famosos
Brad Pitt está de luto por la muerte de su madre a los 84 años: su familia rompe el silencio
2 mins

Brad Pitt está de luto por la muerte de su madre a los 84 años: su familia rompe el silencio

Univision Famosos
Muere actriz de ‘The Walking Dead’ a los 33 años tras meses luchando contra un “raro” cáncer
3 mins

Muere actriz de ‘The Walking Dead’ a los 33 años tras meses luchando contra un “raro” cáncer

Univision Famosos
Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento
1:00

Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos

“Finalmente mi señor padre ya descansa en paz… se fue suavecito… fueron años de mucho dolor, pero se va a su hogar libre de todo”, explicó.

Además, la intérprete de ‘Las mil y una noches’ dedicó emotivas palabras a quien le dio la vida, junto con su madre, la actriz Lucha Moreno.

“Nos enseñaste mucho y aunque hubo momentos amargos y difíciles, los buenos momentos fueron muy hermosos”, apuntó.

“¡Vete tranquilo y vuela dando marometas, riéndote y pegando de gritos como te gustaba! cuídanos, papá”, concluyó.

En medio de este complicado instante, ella recibió el apoyo moral de varios de famosos, quienes le dejaron comentarios en la plataforma digital.

“Mimi, abrazo tu alma”, le externó Maribel Guardia, asegurándole que don José Juan Hernández “está en el plano de la luz en la presencia divina de Dios”.

“Lo vas a sentir tan cerca, con un amor que, aunque no lo creas, va a ser más grande cada día. Te quiero mucho”, agregó.

Héctor Sandarti, por su parte, le externó sus condolencias y deseó que tengan consuelo, tanto ella como su mamá y el resto de sus familiares.

Mimi dedicó emotivas palabras a su papá tras su fallecimiento.
Mimi dedicó emotivas palabras a su papá tras su fallecimiento.
Imagen Mimi/Instagram

¿Quién era José Juan Hernández, papá de Mimi?

José Juan Hernández Fernández nació el 8 de febrero de 1935 en Santiago, Nuevo León, de acuerdo con diario El Financiero.

PUBLICIDAD

Comenzó su carrera como intérprete aficionado de música ranchera en 1955, pero se profesionalizó dos años más tarde.

Unió su talento con el de Lucha Moreno, a quien conoció participando en el programa llamado ‘Así es mi tierra’. Con ella, además, se casó en 1961.

José Juan Hernández Fernández, papá de Mimi, fue un exitoso cantante en la década de los 50.
José Juan Hernández Fernández, papá de Mimi, fue un exitoso cantante en la década de los 50.
Imagen Mimi/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososGrupo FlansFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD