Michelle Rodríguez amenazó con abandonar 'The Fast and The Furious’ si no empoderaban a su personaje

Michelle Rodríguez pidió a los guionistas de la franquicia ‘The Fast and The Furious’ que reescribieran a su personaje porque no era creíble y necesitaba ser empoderada.

“Recuerdo luchar para que me dejen hacer una escena en la que (mi personaje) Letty cae en una pelea, porque sentí que uno no se debería de quedar sentada y dejar que tus muchachos se peleen sin que uno haga nada. Si no actúas, ¿entonces uno está allí solo para modelar? Así no funcionan las cosas en donde yo crecí. Así que luché por eso”, puntualizó la célebre actriz conocida por sus papeles de mujeres audaces y valientes.

Michelle hizo las declaraciones a Entertainment Weekly como parte de una entrevista con Vin Diesel y otros integrantes del equipo de ‘The Fast and The Furious’ para conmemorar el 20 aniversario de la franquicia. El equipo también recordó al actor Paul Walker, quien murió en un accidente automovilístico en 2013.

Jordana Brewster recordó que el personaje de Michelle en la primera película de la franquicia, de 2001, se tornó más interesante luego que ella amenazó con no interpretarlo tal como había sido creada inicialmente.

“Cuando Michelle leyó su papel, ella dijo, ‘no, no voy a dar vida a esto’. Y luego lo transformó completamente. Pasó de ser una novia de escaparate a un personaje bastante sustancial”, dijo Brewster.

Michelle, de 42 años, quería que los guionistas ajustaran el papel de su personaje porque creía que no sonaba realista y era poco creíble.

“Para ellos fue una pellizcada para que se den cuenta de que en la calle las cosas no funcionan así. Uno no se mete con un chico solo porque él es guapo. Existe una jerarquía. ¿Puede que a ese chico guapo le pegue el hombre con quien estás saliendo? Si la respuesta es sí, entonces tú no sales con él, porque ¿por qué quisiera uno perder esa jerarquía?”, dijo.

Para que su papel parezca de verdad, agregó, tuvo que “educar” a los guionistas.

“(Les dije): Yo sé que a ustedes les gusta Hollywood y todo eso, pero si quieren que sea realista, así es como verdaderamente funcionan las cosas, y no voy a ser una prostituta enfrente de millones de personas, así que ustedes me van a perder si no cambian esto”, puntualizó. “Y ellos lo solucionaron”.

El productor Neal H. Moritz reconoció que la franquicia fue escrita por guionistas hombres, y que fue “chévere contar con la perspectiva femenina y realmente intentar y profundizar”.

La actriz de películas taquilleras como ‘Avatar’ y ‘Battle: Los Angeles’ en el pasado también ha levantado su voz sobre la falta de representación de mujeres en el séptimo arte.

En junio de 2017, durante el lanzamiento de la octava película de ‘The Fast and The Furious’, Michelle criticó a la franquicia por no poner atención a las mujeres y amenazó con renunciar.

“Solo espero que ellos decidan mostrar un poco de amor a las mujeres de la franquicia en el próximo filme”, dijo por ese entonces por Instagram. “O tal vez tenga que decir adiós a una franquicia querida”.

Hace dos años, Michelle anunció que volvería a participar en la novena película de ‘The Fast and The Furious’ porque Universal Pictures había contratado a una mujer como parte del equipo de guionistas.

“Donna (Langley, Chairman of Universal Pictures,) se sumó al equipo, la mujer se sumó al equipo del estudio, y estuvo de acuerdo en agregar esa voz femenina para que los hombres no estén básicamente interpretando esa voz femenina en el guion. Porque es una molestia, ¡yo tengo que reescribir todo mi papel! Estoy cansada de ser una guionista y actriz, ¿sabes? Es cómo chévere haber tenido esa libertad, pero es frívolo”, puntualizó.