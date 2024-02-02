Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez muestra los resultados de su pérdida de peso en nuevas fotos

La actriz hizo evidente su transformación física a finales de 2023. A la fecha, no ha revelado cuántos kilos ha perdido.

Video Michelle Rodríguez llora al recordar que la discriminaban en los castings por su peso: “No cabes aquí”

Michelle Rodríguez ha sido discreta con el método que sigue para perder peso. Aunque a la fecha no ha confirmado ni negado haberse realizado un bypass gástrico, en redes sociales ha ido documentando su transformación física.

Este miércoles 31 de enero, la actriz hizo evidente, una vez más, los resultados de su pérdida peso e incluso, dejó al descubierto que para llegar a su objetivo cuenta con la ayuda de la actriz Victoria.

Michelle Rodríguez se dejó ver en lo que parece ser el interior de un gimnasio.
Michelle Rodríguez se dejó ver en lo que parece ser el interior de un gimnasio.
Imagen Mezcalent y Michelle Rodríguez / Instagram


Aunque Michelle Rodríguez no hizo más comentarios en su publicación, en otra de sus historias hizo evidente que ha perdido una notable cantidad de kilos.

La actriz mexicana ha perdido una notable cantidad de kilos.
La actriz mexicana ha perdido una notable cantidad de kilos.
Imagen Michelle Rodríguez/Instagram

La transformación de Michelle Rodríguez

El 18 de octubre de 2023, Michelle Rodríguez habló por primera vez de su pérdida de peso, un objetivo que tenía desde los 8 años.

“En realidad no es una decisión que se tome a la 1, 2, 3, por lo menos en mi persona es algo que he cuidado durante muchos años. Se toman alternativas distintas, caminos distintos y como siempre digo: estoy construyéndome todos los días para ser una versión renovada, que no tenga que ver con mejor o peor, con bien o mal sino con pasarla mejor conmigo misma”, aseveró a la periodista Berenice Ortiz.

A la fecha, la intérprete de 40 años no ha revelado su método para adelgazar. Sin embargo, esa misma ocasión aseveró que cuando estuviera lista contaría su historia.

“Estoy viviendo un proceso que apenas estoy trabajando, entonces cuando esté lista y acomodada, pues seguramente les contaré, pero el ejercicio y la dieta es algo que sí hay que hacer todos. Vamos, lo importante es aprender a cuidar más nuestra salud”, dijo la protagonista de '40 y 20' (serie que puedes ver en ViX) a TVyNovelas.

Michelle Rodríguez no ha querido decir cuántos kilos perdió.
Michelle Rodríguez no ha querido decir cuántos kilos perdió.
Imagen Michelle Rodríguez/Instagram

Mientras que sobre cuántos kilos que ha perdido respondió tajante a ‘Venga la Alegría’: “Esas ya son cosas que no se preguntan. Es como la edad, ya no se dice (…) He bajado un montón”.

Relacionados:
Michelle RodríguezFamosos

