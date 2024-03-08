Michelle Rodriguez luce su nueva figura en fotos y causa revuelo en redes
La actriz publicó las imágenes en su cuenta de Instagram, donde le llovieron halagos por su cambio.
Michelle Rodríguez sorprendió, en julio de 2023, al aparecer completamente transformada tras comenzar un régimen de pérdida de peso.
La protagonista de ‘40 y 20’, serie que puedes ver en exclusiva por ViX, mostró su drástico cambio en alfombras rojas y ahora causó revuelo en su cuenta oficial de Instagram.
Con algunas fotografías de sus últimos shows de stand up, en los que lució un pantalón satinado en tonos rosas y una blusa entallada blanca, Michelle Rodríguez demostró que sigue bajando de peso y que está orgullosa de su imagen.
Los admiradores de la actriz no dudaron en aplaudir cómo se ve, señalando que en el pasado era bella, pero ahora está “radiante”.
“Qué buen cambio está teniendo esta mujer, felicidades”, “Qué fotos Mich”, “Te ves hermosa”, “Siempre hermosa mi querida Mich”, “Qué bien te ves, eres un gran ejemplo de que sí se puede”, son algunos de los comentarios que se leen en el perfil de la actriz.
Días antes de las nuevas fotos de su radical transformación, Michelle Rodríguez mostró, una vez más, su nueva figura en un recuento que hizo de cómo vivió el mes de febrero.
Michelle Rodríguez llora al hablar de su cuerpo
La actriz se ha referido a su cambio en distintas entrevistas, en las que ha destacado que desde que tenía 8 años comenzó a batallar con la pérdida de peso.
“No es una decisión que tomé ayer. La pérdida de peso en mi vida ha estado como una meta desde que yo tenía 8 años, se ha intentado un sinfín de veces. Algunas veces se ha conseguido esa meta, otras veces no tanto”, comentó a De Primera Mano el pasado 1 de enero.
Casi dos meses después, Michelle Rodríguez habló con Juanpa Zurita y detalló, entre lágrimas, lo mucho que le afectaron por años las críticas que le hacían a su cuerpo.
“Pensar que mi imagen y mi cuerpo pueden producirme vergüenza me parece un dolor profundo, porque pues tú nomás no me veas, pero yo me veo todos los días… Me lleva a un lugar dolorosísimo, de que quiero llorar muchísimo, pensar que estoy avergonzada de salir a la calle. No manches, lo que queremos es pasarla mejor”, afirmó.