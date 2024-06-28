Michelle Renaud y Matías Novoa: ¿cuántos hijos tiene cada uno y de quién?

Video Nace el bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa: así fue el embarazo de la actriz

Michelle Renaud y Matías Novoa anunciaron el nacimiento de su bebé, Milo, la mañana de este viernes 28 de junio.

Fue mediante una publicación en Instagram que el actor dio la noticia con un emotivo mensaje y las primeras fotografías de su retoño.

PUBLICIDAD

“Nunca pensé sentir tanto amor por cada ser que constituye mi familia”, declaró, además de agradecerle a la actriz por “regalarme un momento inolvidable”.

Matías Novoa y Michelle Renaud anunciaron así el nacimiento de su hijo Milo. Imagen Matías Novoa/Michelle Renaud/Instagram

Si bien los actores se convirtieron en papás conjuntamente con la llegada de Milo, ellos previamente ya habían debutado en la paternidad.

¿Quién es el hijo de Michelle Renaud?

Fue en marzo de 2017 cuando Michelle Renaud se estrenó como mamá gracias a Marcelo, a quien procreó con su exesposo Josué Alvarado.

La protagonista de ‘Hijas de la luna’, telenovela que puedes ver aquí en ViX, y el empresario empezaron un romance en 2011 y celebraron su boda en noviembre de 2016.

“Yo no me quería casar, pero cuando estaba embarazada, a los tres meses, la hormona se me volvió loca”, confesó al programa Hoy en 2019.

“Estaba trabajando en ‘Super X’, con Miguel Ángel Fox, y odiaba a toda la gente, todo, y de pronto dije: ‘Mi hijo no va a nacer si no estoy casada, me tengo que casar porque Marcelo tiene que saber que lo planeé y que fue de amor’”, añadió.

En mayo de 2018, ellos revelaron su separación. Posteriormente, Renaud dio a conocer que con Josué mantuvo una relación “tóxica” y “poco sana”.

Actualmente, el pequeño de 7 años reside con su madre en Madrid, España, hasta donde ella se trasladó para poder dar a luz, pese al aparente desacuerdo del progenitor.

“Yo creo que el papá tiene la madurez de decir: ‘Es una calidad de vida distinta, es una oportunidad para Marcelo’. Si él pone primero a su hijo, debería estar contento con el cambio”, indicó Michelle a ‘Ventaneando’ a inicios de este mes.

Michelle Renaud con su hijo Marcelo. Imagen Michelle Renaud/Instagram

Matías Novoa es padre de Axel

Por su parte, Matías Novoa tuvo a su primogénito Axel en mayo de 2011. Él es fruto de su noviazgo con María José Magán.

PUBLICIDAD

Los artistas se conocieron en 2009 y dos años más tarde su vida quedó unida para siempre al traer al mundo a su niño, que actualmente ha demostrado tener un gran talento como escultor.

Pese a la complicidad que mostraban en las plataformas digitales, ellos rompieron poco después del alumbramiento y en medio de rumores de infidelidad.

Ahora, Axel vive con María José en México, mientras Matías está en Madrid con Michelle Renaud, Marcelo y Milo.

“Yo quiero que se venga a vivir para acá un tiempo. Estoy seguro que, en algún momento, va a decidir eso porque también está bonito pasar un tiempo con él”, aclaró Novoa hace tres semanas a Hoy.

En mayo, el galán de melodramas como Marea De Pasiones, disponible en ViX, admitió que está inmerso en “un tema legal” con Magán que involucra al adolescente de 13 años.

Matías Novoa con su hijo Axel. Imagen Matías Novoa/Instagram

¿Cómo se llevan los hijos de Michelle Renaud y Matías Novoa?

En más de una ocasión, Michelle Renaud y Matías Novoa se han presumido en imágenes muy unidos con Marcelo y Axel, sus respectivos descendientes.

En febrero, la ella estuvo como invitada en el podcast de Irán Castillo, ‘Me late ser humano’, y relató que decidieron presentar a los menores en un viaje.

La famosa puntualizó que de inmediato Axel adoptó el rol de “hermano mayor” de Marcelo. “Ellos hicieron un clic increíble, a pesar de la diferencia de edad, que son 6 años. Se llevan muy bien, se entienden muy bien”.