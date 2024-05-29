Matías Novoa

Ex de Matías Novoa habla del proceso legal que tiene con el actor por su hijo

La actriz espera que la situación legal que tiene con Matías Novoa pueda resolverse pronto por el bienestar de su hijo Axel. Los actores están en un proceso para definir nuevos acuerdos para el régimen de visitas y convivencias del actor con el menor.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Matías Novoa desmiente demanda por manutención

A principios de mayo, Matías Novoa desmintió una demanda por pensión alimenticia a favor de su hijo Axel. Sin embargo, confirmó que se encontraba inmerso en “un tema legal” con su exesposa María José Magán.

“Son puros chismes (…) Yo jamás desampararía a mi hijo. No sé de donde salió eso, pero obviamente estamos en un tema legal y los abogados están viendo eso”, declaró a El Gordo y La Flaca el pasado 6 de mayo.

PUBLICIDAD

Este martes 28 de mayo, María José Magán le hizo frente a las especulaciones sobre el proceso legal que mantiene con el actor, mismo que, espera, pueda resolverse pronto por el bien de su hijo.

“Sí, exactamente, que todo suceda como tenga que suceder y todo por el bienestar del niño y el mío”, declaró a Venga la Alegría.

Más sobre Matías Novoa

Hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa da sus primeros pasos con un año: así lo presumen
0:44

Hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa da sus primeros pasos con un año: así lo presumen

Univision Famosos
Primeras imágenes de Michelle Renaud y su nuevo embarazo de Matías Novoa: esperan otro bebé 
0:54

Primeras imágenes de Michelle Renaud y su nuevo embarazo de Matías Novoa: esperan otro bebé 

Univision Famosos
Michelle Renaud sorprende con embarazo: espera otro bebé de Matías Novoa y muestra su pancita
1 mins

Michelle Renaud sorprende con embarazo: espera otro bebé de Matías Novoa y muestra su pancita

Univision Famosos
Michelle Renaud y Matías Novoa comparten feliz noticia: "La familia crece"
1 mins

Michelle Renaud y Matías Novoa comparten feliz noticia: "La familia crece"

Univision Famosos
¿Matías Novoa no da pensión a su hijo mayor? Su ex lo denunció
3:04

¿Matías Novoa no da pensión a su hijo mayor? Su ex lo denunció

Univision Famosos
Michelle Renaud y Matías Novoa celebran su primer aniversario de casados: ella hace confesión
1 mins

Michelle Renaud y Matías Novoa celebran su primer aniversario de casados: ella hace confesión

Univision Famosos
Michelle Renaud revela si piensa regresar a México y por qué abandonó su país natal
3 mins

Michelle Renaud revela si piensa regresar a México y por qué abandonó su país natal

Univision Famosos
¡Por fin conocemos su carita!: Michelle Renaud presenta al bebé que tiene con Matías Novoa 
0:41

¡Por fin conocemos su carita!: Michelle Renaud presenta al bebé que tiene con Matías Novoa 

Univision Famosos
Hijo de Matías Novoa no recibe pensión alimenticia del actor desde hace 7 años, dice su ex
2 mins

Hijo de Matías Novoa no recibe pensión alimenticia del actor desde hace 7 años, dice su ex

Univision Famosos
Michelle Renaud revela detalles del parto de Milo y comparte fotografías: "Se me iba la vida"
2 mins

Michelle Renaud revela detalles del parto de Milo y comparte fotografías: "Se me iba la vida"

Univision Famosos

La actriz de Por amar sin ley (telenovela que puedes ver en ViX) subrayó que ahora se encuentra disfrutando de su hijo, quien ahora se encuentra vacacionando en España, país donde ahora radica el actor.

“Estoy muy bien, pues disfrutando mi hijo, disfrutando mi carrera, disfrutando el estar ahorita de vacaciones y… disfrutando todo lo que se presenta en la vida”, dijo.

Ex de Matías Novoa ya habló con su hijo sobre el acuerdo legal

María José Magán compartió que si bien solo está buscando el bienestar de su hijo, ya habló con él sobre el proceso legal que enfrenta con Matías Novoa. Incluso, compartió que buscó ayuda profesional para resolver las dudas del pequeño de 13 años.

“Tuve conversaciones con su terapeuta, para saber qué contestar, cómo contestar, qué decir y no hablar de más, porque cada etapa… y bueno, me instruí muchísimo por ahí y traté de decirle las cosas lo más abierto posible y de la mejor manera para que él entienda y siempre le digo ‘lo que no sepas, lo investigamos juntos, para que tú tengas toda la información’”, contó.

Lo que se sabe sobre el tema legal entre Matías Novoa y su ex

Si bien Matías Novoa negó ante las cámaras de El Gordo y La Flaca ser un deudor millonario por la manutención de su hijo, el intérprete chileno especificó que los temas legales que tiene con María José Magán no son más que nuevos acuerdos para el régimen de visitas y convivencias con su hijo.

PUBLICIDAD

“En mi caso sí hay un proceso ya legal que tenemos que llegar a acuerdos y en eso estamos, en paz, yo no quiero hacer escándalos ni nada, no me interesa . Son acuerdos nuevos, de visita y todo eso que corresponde como papá, y no puedo dejar de ver a mi hijo, porque lo adoro”, resaltó el pasado 6 de mayo.

Relacionados:
Matías NovoaMaría José MagánFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD