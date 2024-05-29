Ex de Matías Novoa habla del proceso legal que tiene con el actor por su hijo

A principios de mayo, Matías Novoa desmintió una demanda por pensión alimenticia a favor de su hijo Axel. Sin embargo, confirmó que se encontraba inmerso en “un tema legal” con su exesposa María José Magán.

“Son puros chismes (…) Yo jamás desampararía a mi hijo. No sé de donde salió eso, pero obviamente estamos en un tema legal y los abogados están viendo eso”, declaró a El Gordo y La Flaca el pasado 6 de mayo.

PUBLICIDAD

Este martes 28 de mayo, María José Magán le hizo frente a las especulaciones sobre el proceso legal que mantiene con el actor, mismo que, espera, pueda resolverse pronto por el bien de su hijo.

“Sí, exactamente, que todo suceda como tenga que suceder y todo por el bienestar del niño y el mío”, declaró a Venga la Alegría.

“Estoy muy bien, pues disfrutando mi hijo, disfrutando mi carrera, disfrutando el estar ahorita de vacaciones y… disfrutando todo lo que se presenta en la vida”, dijo.

Ex de Matías Novoa ya habló con su hijo sobre el acuerdo legal

María José Magán compartió que si bien solo está buscando el bienestar de su hijo, ya habló con él sobre el proceso legal que enfrenta con Matías Novoa. Incluso, compartió que buscó ayuda profesional para resolver las dudas del pequeño de 13 años.

“Tuve conversaciones con su terapeuta, para saber qué contestar, cómo contestar, qué decir y no hablar de más, porque cada etapa… y bueno, me instruí muchísimo por ahí y traté de decirle las cosas lo más abierto posible y de la mejor manera para que él entienda y siempre le digo ‘lo que no sepas, lo investigamos juntos, para que tú tengas toda la información’”, contó.

Lo que se sabe sobre el tema legal entre Matías Novoa y su ex

Si bien Matías Novoa negó ante las cámaras de El Gordo y La Flaca ser un deudor millonario por la manutención de su hijo, el intérprete chileno especificó que los temas legales que tiene con María José Magán no son más que nuevos acuerdos para el régimen de visitas y convivencias con su hijo.

PUBLICIDAD