¿Michelle Renaud se llevó a su hijo a España sin el consentimiento de su ex? Ella lo aclara

Video Bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa todavía no nace y ya mostró que le gusta “bailar”: video

Michelle Renaud hizo frente a los supuestos señalamientos de su exesposo Josué Alvarado, quien habría asegurado que se llevó a su hijo Marcelo a España sin su consentimiento.

La actriz aclaró en entrevista con Ventaneando que la decisión de llevarse a su hijo a Madrid la tomó pensando en los intereses del menor.

PUBLICIDAD

“Cuando las cosas se hacen con amor y por el bien de los niños no debe existir el conflicto. ¿Qué es lo que más le conviene a Marcelo? ¿Qué es lo que más le conviene a Axel? Al final del día, todos, los cuatro nos sentimos super afortunados porque donde están, están recibiendo amor, estar recibiendo cariño”, expresó en la emisión de este 7 de junio.

Sobre la supuesta molestia de Josué Alvarado, Michelle Renaud expresó: “Yo creo que el papá tiene la madurez de decir ‘es una calidad de vida distinta, es una oportunidad para Marcelo’. Si él pone primero a su hijo debería estar contento con el cambio”.

Matías Novoa, quien se encuentra en un proceso legal con su expareja María José Magán para llegar a nuevos acuerdos para el régimen de visitas y convivencias con su hijo Axel que vive en México, apoyó a la actriz.

“Yo quiero que Axel se venga a vivir para acá un tiempo. Estoy seguro que, en algún momento, va a decidir eso porque también está bonito pasar un tiempo con él, que se expanda su mundo. Hay que pensar siempre en lo mejor para ellos. Ellos empiezan a crecer y empiezan a tener su propia opinión. Axel ya tiene 13 años”, dijo.

“Tal vez Marcelo mañana quiera irse con el papá y pues qué padre. Siento que al final del día, mientras más vivencias distintas tengan, pues más se van a nutrir (…) Igual el papá en lugar de llevarlo a Cocoyoc, lo va a llevar a Londres”, continuó la actriz de ‘La Herencia’ (telenovela que puedes ver en ViX).

Asimismo, Michelle Renaud y Matías Novoa hicieron énfasis en que “nadie está viviendo en polémica”.

PUBLICIDAD

“Estamos viviendo tranquilos. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible”, puntualizaron.

Michelle Renaud podría dar a luz en cualquier momento: ya tiene contracciones

Por otro lado, la intérprete de 35 años destacó que Milo podría llegar al mundo en cualquier momento. La actriz, quien ya presenta algunas contracciones, destacó que dará a luz a su bebé con un parto en casa.

“Mati piensa que nace por ahí de su cumpleaños, el 14 (de junio) y yo pienso que la fecha puede ser el 21, pero no sé porque ya me dan contracciones. Quiero que Mati y yo estemos juntos todo el tiempo, recibirlo juntos”, admitió.

“Mi lógica nunca me ha dado para entender por qué lo convertimos en algo médico o en algo como si estuviera yo enferma, para nada, al contrario, yo creo que es el momento más íntimo, más bonito de la pareja, de la familia”.

Por último, Michelle Ranaud y Matías Novoa confesaron cómo fue que decidieron dejar México y comenzar una nueva vida en Madrid.

“Venimos el año pasado para mi cumpleaños. Estábamos en mi restaurante favorito de aquí y de pronto fue como ‘¿y si nos venimos?’”, contó ella.