Matías Novoa

“Ya casi”: Matías Novoa muestra a Michelle Renaud en la recta final de su embarazo

Los actores están listos para darle la bienvenida a Milo, su primer hijo en común. Milo nacerá en Madrid, ciudad de España que la pareja eligió como su nuevo hogar.

Video Bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa todavía no nace y ya mostró que le gusta “bailar”: video

Michelle Renaud y Matías Novoa ya cuentan los días para el nacimiento de Milo, su primer hijo en común.

A través de su cuenta de Instagram, el actor publicó una fotografía de Michelle Renaud disfrutando de la recta final de su embarazo, así como su emoción por la próxima llegada al mundo de Milo.

“Ya casi…”, escribió el intérprete chileno sobre una imagen en blanco y negro que posteó en sus historias este 30 de mayo.

La actriz disfruta de las últimas semanas de su embarazo.
La actriz disfruta de las últimas semanas de su embarazo.
Imagen Matías Novoa Instagram / Michelle Renaud Instagram


Mientras que en otra publicación, el actor de Marea de Pasiones (que puedes ver en ViX) subrayó: “Y seguimos en la espera”.

El actor chileno será papá por segunda vez con Michelle Renaud.
El actor chileno será papá por segunda vez con Michelle Renaud.
Imagen Matías Novoa / Instagram


Por su parte, la actriz también comentó en sus historias: “Un día menos para conocerte”. El mensaje de Michelle Renaud estuvo acompañado de la postal de un atardecer.

La recta final del embarazo de Michelle Renaud

Michelle Renaud pasó ocho meses de su embarazo en México. El 25 de abril, la intérprete de 35 años compartió las primeras imágenes de su nueva vida en Madrid, ciudad de España donde nacería Milo.

Durante las últimas semanas de su embarazo, Michelle Renaud se ha dedicado a pasar tiempo Matías Novoa y su hijo Marcelo. A través de sus redes sociales ha dado pequeños vistazos de su día a día, donde también ha expresado que cuenta los días para “darle besos pronto a Milo”.

