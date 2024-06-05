“¡Pánzatelas!”: Michelle Renaud publica foto a punto de dar a luz al hijo de Matías Novoa
La actriz presumió la recta final de su embarazo desde su hogar madrileño. Michelle Renaud y Matías Novoa se convertirán en papás de Milo, su primer hijo en común en los siguientes días.
A punto de dar a luz a Milo, primer hijo en común que tendrá con Matías Novoa, Michelle Renaud publicó una nueva fotografía de su avanzado embarazo.
La actriz mostró a través de sus historias de Instagram la manera en que disfruta de sus últimos días “panzona”, ya que se encuentra en la recta final de su etapa de gestación.
“¡¡Pánzatelas!! Disfrutando mis últimos días panzona”, escribió la intérprete de 35 años este 5 de junio.
Al igual que Michelle Renaud, Matías Novoa también compartió fotografías de su esposa, a quien mostró en varias ocasiones acariciando su pancita y recostada en la sala que se encuentra en el jardín de su casa en Madrid.
“Esperando…”, anotó el actor.
Michelle Renaud tendrá un parto en casa
Este miércoles, Michelle Renaud también habló sobre el parto que tendrá en casa, dejando en claro que la tiene tranquila su próximo alumbramiento.
“Hay mujeres que cuando saben que voy a tener a mi bebé en casa de manera natural me dicen que qué miedo. A mí me da más miedo que me metan cosas innecesarias al cuerpo y no dejen que mi cuerpo haga solo lo que lleva preparándose más de 9 meses. Los miedos son tan personales”, precisó.
Michelle Renaud pasó ocho meses de su embarazo en México. El 25 de abril, la actriz de La Herencia (telenovela que puedes ver en ViX) compartió las primeras imágenes de su nueva vida en Madrid, ciudad de España donde nacería Milo, su primer hijo en común con Matías Novoa.