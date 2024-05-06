Kylie Jenner

Modelo acusa que lo despidieron de la Met Gala 2024 tras aparecer en fotos de Kylie Jenner

El italiano Eugenio Casnighi aseveró que no estará este año en el importante evento de moda porque en la edición pasada se “volvió viral” mientras ayudaba a la hermana menor de Kim Kardashian.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Thalía revela el reclamo que le hizo Tommy Hilfiger por polémico vestido que usó en la MET Gala 

El modelo italiano Eugenio Casnighi reveló que lo despidieron y no trabajará en la Met Gala 2024, que se realiza este 6 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Por medio de un tiktok, él compartió mensajes de texto y correos electrónicos en los que, hasta hace días, le confirmaban que estaría hoy en el importante evento de moda.

PUBLICIDAD

“Me acaban de despedir de la Met Gala”, dijo ante la cámara, en el clip publicado el sábado 4 de mayo.

Eugenio Casnighi relata por qué lo despidieron de la Met Gala 2024

En el video, Eugenio Casnighi mostró algunas de las fotografías que le tomaron a Kylie Jenner en la Met Gala 2023, en las que él también aparece en el fondo.

Eugenio Casnighi junto a Kylie Jenner en la Met Gala 2023.
Eugenio Casnighi junto a Kylie Jenner en la Met Gala 2023.
Imagen Getty Images y Eugenio Casnighi/Instagram

Más sobre Kylie Jenner

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
Kylie Jenner vive momentos de angustia tras Met Gala: ¡se le atoran sus lujosos zapatos en los pies!
1:26

Kylie Jenner vive momentos de angustia tras Met Gala: ¡se le atoran sus lujosos zapatos en los pies!

Univision Famosos
Hermana del estilista hispano de JLo revela que hay “preguntas sin respuesta” sobre su muerte
2 mins

Hermana del estilista hispano de JLo revela que hay “preguntas sin respuesta” sobre su muerte

Univision Famosos
JLo rompe el silencio y se despide con el corazón roto de su estilista tras su “repentina” muerte
3 mins

JLo rompe el silencio y se despide con el corazón roto de su estilista tras su “repentina” muerte

Univision Famosos
Kylie Jenner estaría “conmocionada” por la muerte de su “íntimo amigo” y estilista de JLo
2 mins

Kylie Jenner estaría “conmocionada” por la muerte de su “íntimo amigo” y estilista de JLo

Univision Famosos
JLo calla ante misteriosa muerte de su estilista: Kylie Jenner estaría pagando el funeral
1:09

JLo calla ante misteriosa muerte de su estilista: Kylie Jenner estaría pagando el funeral

Univision Famosos
Estilista de JLo “estuvo viajando” con ella antes de su “repentina” muerte: revelan qué le habría pasado
2 mins

Estilista de JLo “estuvo viajando” con ella antes de su “repentina” muerte: revelan qué le habría pasado

Univision Famosos
Muere “inesperadamente” estilista de JLo y Kylie Jenner a los 34 años: era hijo de “padres inmigrantes”
2 mins

Muere “inesperadamente” estilista de JLo y Kylie Jenner a los 34 años: era hijo de “padres inmigrantes”

Univision Famosos
Kylie Jenner confesó que no quería ser mamá cuando tuvo a Stormi: tenía tan solo 20 años
2 mins

Kylie Jenner confesó que no quería ser mamá cuando tuvo a Stormi: tenía tan solo 20 años

Univision Famosos
Ex de Kylie Jenner es arrestado en París tras altercado con su guarura y un guardia de seguridad
2 mins

Ex de Kylie Jenner es arrestado en París tras altercado con su guarura y un guardia de seguridad

Univision Famosos

Él aseveró que antes no pudo hablar de la atención que recibió en redes sociales tras la difusión de las imágenes en la que sale detrás de la empresaria debido a que firmó un acuerdo de confidencialidad.

“Me despidieron porque me hice viral el año pasado. Así que básicamente me dijeron: ‘Lo hiciste acerca de ti, así que ya no podemos tenerte trabajando ahí. Lo siento’”, explicó.

Casnighi expuso que labora para una agencia de modelos, la cual supuestamente junto con la Met Gala quieren que los modelos trabajen en la alfombra roja porque “quieren que la gente se haga notar”.

“El año pasado me dijeron que iba a estar con Jenner, de 26 años, toda la noche, y la (ayudé) en todo lo que necesitaba”, aseveró.

“Literalmente me dijeron que ‘te elegimos porque nos gustas más que otras personas para estar con esta celebridad’”, agregó.

“Pero cuando la gente tomó fotos de la celebridad real ... como Kylie Jenner, y yo estaba junto a ella ... por supuesto, terminé en la foto y me culparon”, acusó.

Eugenio Casnighi asistió a Kylie Jenner en la Met Gala 2023.
Eugenio Casnighi asistió a Kylie Jenner en la Met Gala 2023.
Imagen Getty Images

Met Gala se habría vuelto más estricta

En un video de seguimiento, Eugenio Casnighi externó que existía la posibilidad de que los organizadores de la Met Gala 2024 hayan optado porque ningún modelo trabaje en el evento, pues se enteró que un colega fue despedido igualmente.

PUBLICIDAD

Comentó que el personal a cargo presuntamente inclusive reforzó su acuerdo de confidencialidad este año, decidiéndoles a los trabajadores que no pueden publicar ni recompartir ningún contenido del evento, aunque no se trate de ellos.

Relacionados:
Kylie JennerMet GalaPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD