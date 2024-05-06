Modelo acusa que lo despidieron de la Met Gala 2024 tras aparecer en fotos de Kylie Jenner

Video Thalía revela el reclamo que le hizo Tommy Hilfiger por polémico vestido que usó en la MET Gala

El modelo italiano Eugenio Casnighi reveló que lo despidieron y no trabajará en la Met Gala 2024, que se realiza este 6 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Por medio de un tiktok, él compartió mensajes de texto y correos electrónicos en los que, hasta hace días, le confirmaban que estaría hoy en el importante evento de moda.

“Me acaban de despedir de la Met Gala”, dijo ante la cámara, en el clip publicado el sábado 4 de mayo.

Eugenio Casnighi relata por qué lo despidieron de la Met Gala 2024

En el video, Eugenio Casnighi mostró algunas de las fotografías que le tomaron a Kylie Jenner en la Met Gala 2023, en las que él también aparece en el fondo.

Eugenio Casnighi junto a Kylie Jenner en la Met Gala 2023. Imagen Getty Images y Eugenio Casnighi/Instagram

Él aseveró que antes no pudo hablar de la atención que recibió en redes sociales tras la difusión de las imágenes en la que sale detrás de la empresaria debido a que firmó un acuerdo de confidencialidad.

“Me despidieron porque me hice viral el año pasado. Así que básicamente me dijeron: ‘Lo hiciste acerca de ti, así que ya no podemos tenerte trabajando ahí. Lo siento’”, explicó.

Casnighi expuso que labora para una agencia de modelos, la cual supuestamente junto con la Met Gala quieren que los modelos trabajen en la alfombra roja porque “quieren que la gente se haga notar”.

“El año pasado me dijeron que iba a estar con Jenner, de 26 años, toda la noche, y la (ayudé) en todo lo que necesitaba”, aseveró.

“Literalmente me dijeron que ‘te elegimos porque nos gustas más que otras personas para estar con esta celebridad’”, agregó.

“Pero cuando la gente tomó fotos de la celebridad real ... como Kylie Jenner, y yo estaba junto a ella ... por supuesto, terminé en la foto y me culparon”, acusó.

Eugenio Casnighi asistió a Kylie Jenner en la Met Gala 2023. Imagen Getty Images

Met Gala se habría vuelto más estricta

En un video de seguimiento, Eugenio Casnighi externó que existía la posibilidad de que los organizadores de la Met Gala 2024 hayan optado porque ningún modelo trabaje en el evento, pues se enteró que un colega fue despedido igualmente.

