Mayrín Villanueva

¿Hija de Mayrín Villanueva estrena romance con famoso actor? Publican foto juntos y le dice "te amo"

Romina Poza, la hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, pasó Año Nuevo con quien sería su nuevo galán y así se dejaron ver.

Por:
Univision
Video Romina Poza abre su corazón para agradecerle su apoyo a Mayrín Villanueva: "Le debo todo lo que soy"

Romina Poza, hija mayor de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, no sólo atrae miradas por su talento en la actuación, sino también por el presunto romance que ya comenzó con un famoso actor.

Y es que parece ser que la protagonista de Vencer la Culpa, telenovela que puedes ver en exclusiva por ViX, se estaría dando una oportunidad con el actor Pablo Astiazarán, a quien conoció en las grabaciones de la serie Isla Brava.

Aunque ambos han sido muy discretos con la idea de confirmar su romance públicamente, el histrión sí le ha dedicado múltiples mensajes a la joven, a quien le dice en cada oportunidad cuánto la ama.

En noviembre pasado, con motivo del cumpleaños 23 de Romina Poza, Astiazarán le dedicó emotivas palabras, señalando que "la amaba con todo su corazón".

"Feliz cumpleaños 'MA tumboun'. Que tu risa siga siendo tan locamente contagiosa y tu corazón hermoso nos haga todos nuestros días tan maravillosos como ahora. Eres absolutamente sensacional y te amo con todo mi corazón”, precisó.

Actor le declara su amor a hija de Mayrín Villanueva

Tras el romántico mensaje, ahora Pablo Astiazarán decidió mostrar que pasó la fiesta de Año Nuevo junto a su presunta nueva novia y a la par que publicó una foto con la hija de Mayrín Villanueva, le externó una vez más su amor.

"Terminar así y empezar así y todo lo que hay en medio. Te amo Romina Poza", precisó el actor.

La pareja, quien hasta el momento no ha confirmado oficialmente su relación, pasó la fiesta de fin de año en Valle de Guadalupe, Baja California, con la familia de la protagonista de ‘Golpe de suerte’.

Así se declaran su amor Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva, y su nuevo novio
Así se declaran su amor Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva, y su nuevo novio
Imagen Instagram Pablo Astiazarán


En respuesta al romántico posteo, Romina Poza se unió al hilo de comentarios y a la par que le dedicó un emoticono en forma de corazón y escribió: "Te amo".

¿Quién es Pablo Astiazarán?

El actor nació el 5 de noviembre de 1982 en la Ciudad de México. Comenzó su carrera en 2006 en la película ‘La última mirada’, en la que trabajó con Arcelia Ramírez.

Poco a poco se abrió pasó en el espectáculo, participando en telenovelas como ‘Yo no creo en los hombres’ y en series junto a Kate del Castillo y Martha Higareda.

Uno de los proyectos más recordados de quien sería el 'yerno' de Mayrín Villanueva es ‘Club de Cuervos’ y recientemente apareció en Mujeres Asesinas e Isla Brava.

Video "Es mi soporte”: Mayrín Villanueva destaca lo “sabia” que es Romina, la hija que tuvo con Jorge Poza
