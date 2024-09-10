Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina harán otra vez eso que los enamoró hace 17 años

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina se enamoraron durante las grabaciones de la telenovela 'Yo amo a Juan Querendón' en 2007. Dos años después se casaron, tuvieron a Julia y han formado una familia unida sumando a sus respectivos hijos.

El actor compartió que después de 17 años volverán a ser pareja en un melodrama, situación que lo tiene "emocionado".

"Voy a estar con mi mujer, haciendo marido y mujer en la historia, van a ver obviamente otro matrimonio al que ustedes conocen por supuesto", contó a los medios de comunicación este 10 de septiembre, reportó Edén Dorantes.

Aunque tenían desde 'Yo amo a Juan Querendón' que no participaban en un melodrama, este 2024 los actores volvieron a compartir créditos, pero en una serie de comedia '¿Es Neta Eva?', la cual se transmite en México.

"De todos los años que tenemos en el medio esta sería la tercera vez. La primera fue 'Juan Querendón', la segunda fue '¿Es neta Eva?', y ahora en este proyecto, pero después de 'Juan Querendón' hasta ahora, estoy hablando de 17, 18 años que volvemos a estar en un melodrama, padrísimo".

No reveló mucho del proyecto y señaló que no sabe si su rol es "villano, pero es un personaje hermoso".

También compartió que el proyecto estará bajo la producción de Carlos Bardasano.

"La historia es diferente, nunca la han visto aquí en México", sentenció en su encuentro con los medios.

Yo Amo a Juan Querendón (2007). Imagen Televisa

La historia de amor de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina

Los actores protagonizaron 'Yo amo a Juan Querendón' en 2007 y, aunque comenzaron a enamorarse al final del proyecto, iniciaron su romance tiempo después de que terminara el melodrama.

"Fue al final de la novela cuando yo ya estaba hasta las manitas. La veía, la olía, la besaba… y decía: ' yo quiero una mujer así' y mira, gracias a Dios es la madre de mi hija", confesó Santamarina durante una emisión de 'Miembros Al Aire' en 2018.

Mayrín y Eduardo se casaron en febrero de 2009 y cinco meses después nació su hija Julia, quien fue bien recibida por sus medios hermanos, Romina y Sebastián, a quienes la actriz tuvo con Jorge Poza, y los gemelos Eduardo y Roberto, los retoños que Santamarina procreó con Itatí Cantoral.