Hijo de Mayrín Villanueva asegura que “nunca” le ha dicho “papá” a Santamarina como él afirma
Sebastián Poza aseguró que no llama a su padrastro con la palabra “papá”, como el actor aseveró en el pasado. El joven artista, además, compartió lo que siente por el esposo de su mamá.
Sebastián, el hijo que Mayrín Villanueva comparte con Jorge Poza, habló de la relación que mantiene con su padrastro, Eduardo Santamarina.
A finales del año pasado, la polémica rodeó a la familia luego de que Poza compartiera con TVNotas que considera que “el segundo papá no existe”.
Ante dichas palabras, Santamarina aseguró a la misma publicación que tanto Sebastián como Romina, la primogénita de la expareja, lo presumían: “Dicen, ‘es mi papá’. Eso es muy bonito”.
Hijo de Mayrín Villanueva afirma que “nunca” ha llamado papá a Eduardo Santamarina
A meses de los dimes entre Jorge Poza y Eduardo Santamarina, Sebastián confesó que desconocía por completo esa situación.
“No tengo ni idea, ni me enteré de esa controversia”, declaró el retoño de Mayrín Villanueva a la ya mencionada revista.
A la pregunta expresa de cómo se dirige hacia el galán de telenovelas, el actor de 21 años respondió: “Siempre ha sido Lalo, nunca le dije papá”.
No obstante, dejó claro que para él Santamarina “es como un papá”: “En esa casa, él es el papá y mi papá es papá en su casa”.
“Cuando me veo con mi papá, él es el único papá, obviamente. No hay nada que aclarar, no hay controversia, no hay problema…”, añadió.
Previamente, en marzo, Villanueva desmintió a su marido al aseverar que Romina y Sebastián no lo llamaban “papá”, como él había indicado.
Sebastián Poza le ha “aprendido” a Eduardo Santamarina
Acerca del vínculo que sostiene con Eduardo Santamarina, Sebastián Poza recalcó que ha sido excelente todo este tiempo.
“Lalo, lo adoro. La verdad es que él se ha portado increíble conmigo y con la familia. Ya lleva años con nosotros”, explicó al respecto.
“Ha sido parte de nuestras vidas y obviamente también le he aprendido cosas a él”, agregó, “yo creo que a Lalo le puedo jalar la seguridad y la autoestima que tiene, es increíble”.
El cantante señaló que a su padrastro “como que no le da miedo nada”, cualidad a la que él le ha “puesto atención” y posiblemente ha copiado.