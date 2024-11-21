Santamarina reacciona a declaraciones de Jorge Poza sobre que “no existe el segundo papá”

Video ‘Lalo’ Santamarina habla sobre la salud de su hija: enfrenta nueva cirugía contra enfermedad genética

Eduardo Santamarina reaccionó a las declaraciones que dio Jorge Poza en agosto cuando dijo estar agradecido con él por "brindarles amor y techo" a sus hijos, pero considera que "el segundo papá no existe".

"Es la opinión de él y es muy respetable, yo no tengo nada qué decir al respecto, tú me preguntas hoy ¿cuántos hijos tienes? y yo digo cinco hijos, tres varones dos mujeres, punto se acabó", respondió a los medios de comunicación que lo cuestionaron, reportó el show 'Sale el sol'.

Aclaró que ni Romina ni Sebastián lo llaman padre y señaló que la relación con Poza siempre ha sido "cordial" y de "respeto": "No, me dicen Lalo, papá le dirán a Jorge, pero si tú me preguntas a mí cuantos hijos tengo yo siempre te voy a decir: 'Tengo cinco hijos'", insistió.

El galán de 'Rubí', telenovela que puedes ver en ViX, señaló que no hace diferencia entre sus hijos biológicos y los que no lo son.

"Cuando me preguntan cuántos hijos tienes pues cinco, no me voy a poner a explicar tres son biológicos y dos no. Eso Mayrín y yo desde un principio lo hablamos, nuestros cinco hijos también lo aceptan y orgullosamente también lo dicen".

¿Fue complicado juntar a sus hijos?

Eduardo recordó el temor que él y Mayrín tenía sobre juntar a sus hijos al inicio de la relación.

"Fuimos muy bendecidos en ese sentido porque nuestros hijos eran pequeños, entonces luego luego hicieron el clic (…) Me acuerdo perfecto de ese día, como que respiramos hondo y dijimos 'gracias Dios mío' porque esa parte puede ser muy complicada cuando vienen hijos de otros matrimonios", dijo al reportero Edén Dorantes.

Desde entonces Mayrín Villanueva y Eduardo Sanatamarina formaron una familia junto a sus cincos hijos.