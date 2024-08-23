Video Itatí Cantoral quiere emparentar con Mayrín Villanueva: desea que Romina y su hijo sean novios

Itatí Cantoral defendió a su ex, Eduardo Santamarina, luego de que la periodista Shanik Berman recordara que él le fue infiel a la actriz con Susana González.

La también cantante y el actor se casaron en 1999. Tras cinco años de matrimonio, se divorciaron justo en medio de rumores de que él la había engañado.

PUBLICIDAD

Fue 2020 cuando Cantoral confirmó los señalamientos durante su participación en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

“Cuando yo me enteré (de la traición), ya sabían todos”, aseveró. “Eduardo empezó a decirme que ya no quería que lo acompañara (a las grabaciones) … ya andaba con la Susana”.

Shanik Berman habló de la traición de Eduardo Santamarina a Itatí Cantoral

En julio, a dos décadas de lo ocurrido, Shanik Berman platicó de lo que Eduardo Santamarina le hizo a Itatí Cantoral durante su participación en un ‘reality show’.

“Todo el mundo sabía que era por Susana y aun así ellos seguían negando”, dijo la comunicadora, según TVyNovelas.

La presentadora de Hoy puntualizó que el intérprete y González conectaron mientras trabajaban en una telenovela, refiriéndose a ‘Velo de novia’: “Se enamoraron locamente”.

Ella, además, afirmó que Santamarina terminó el noviazgo que empezó con la protagonista de Mi Camino Es Amarte, que puedes ver aquí en ViX, por otra mujer.

“Cuando él finalmente lo acepta y ella siente que le va a dar el anillo, no me acuerdo si se lo dio o no, se enamora de Mayrín Villanueva”, dijo.

Berman aseveró que tras lo sucedido, conversó con el galán de melodramas, quien le habría hecho una confesión.

“Fue horrible, pero al final él se casó con Mayrín y yo le dije: ‘¿Y cuándo vamos a parar?’, y él me respondió: ‘Ya, nunca más, no quiero ser como mi papá. No quiero llegar a viejo solo. Es una decisión, ya la tomé, es mi mujer’”, contó.

Itatí Cantoral defiende a Eduardo Santamarina

Después de lo dicho por Shanik Berman, que provocó juicios contra Eduardo Santamarina en redes sociales, Itatí Cantoral salió en su defensa.

PUBLICIDAD

“¡Ay, ya, dejen a ese hombre, que es un padre admirable!”, declaró ante medios de comunicación como ¡Siéntese Quien Pueda! este 22 de agosto.

Ella recalcó las cualidades de artista, con quien comparte a Roberto Miguel y José Eduardo: “De verdad se los digo, es un padre fuera de serie”.

“Tiene una familia maravillosa con la suertuda de Mayrín, que lo que es la vida, la quiero mucho y le mando besos”, enunció.