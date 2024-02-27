¿Mayrín Villanueva en "crisis matrimonial" con Eduardo Santamarina? La actriz rompe el silencio

Video ¿Mayrín y Eduardo Santamarina enfrentan una crisis matrimonial? Ella habla de su supuesta separación

Desde hace varios días en México se ha especulado que Mayrín Villanueva estaría atravesando por una supuesta crisis y separación de Eduardo Santamarina.

La pareja está casada desde 2009 y se les considera uno de los matrimonios más queridos en el mundo de la televisión.

Sin embargo, los rumores de una supuesta "crisis matrimonial" se avivaron luego de que en días pasados la pareja fue invitada como "padrinos" de una obra de teatro en la Ciudad de México, según reportó el show 'De primera mano' este lunes 26 de febrero.

"La única que llega (es): Mayrín Villanueva", se dijo.

¿Sí existe la supuesta separación?

¿Qué pasa entre Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina?

En el mismo show de farándula se presentó este lunes una entrevista con la famosa actriz, quien hizo frente a los rumores que la rodean a ella y a su marido.

" Ay, diario me han separado, me han matado, más de veinte mil veces, sí", contestó ante las especulaciones.

Fue entrevistada durante la alfombra roja de un evento al que no acudió con Eduardo Santamarina.

"De hecho vengo con su tía, que es casi su mamá, y con su sobrino, que es mi sobrino hermoso, vienen en representación de Eduardo", aclaró.

Se le cuestionó si ella y su esposo "se pueden acostumbrar" a rumores como los que señalan que atraviesan por una supuesta crisis.

"Es algo que ni siquiera uno le da nada nada de importancia", aseguró, "es algo que no te hace ningún efecto".

Destaca que la foto más reciente que ella tiene publicada con su esposo en Instagram está fechada en febrero de 2023 en un viaje que hicieron por NYC hace un año.

Mientras tanto, el actor publicó una con Villanueva y el resto del elenco de la serie ¿Es Neta, Eva?, que puedes ver de lunes a viernes a la 1P/12C por Galavisión, el pasado fin de semana.}

Estas son las fotos más recientes que Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina tiene publicadas con cada uno. Imagen Mayrín Villanueva/Instagram y Eduardo Santamarina/Instagram



En julio de 2018, la actriz confesó que dos años antes ella y Santamarina tomaron terapia de pareja de manera discreta, cuando surgieron rumores que apuntaban a una separación entre ellos.

"Soy una persona muy optimista y que quiere vivir bien, por lo que en esa búsqueda encontré a mi terapeuta (Anamar Orihuela), quien nos ha ayudado a conocernos mejor de manera individual, pero también como pareja", dijo entonces.

"Estamos preparados a superar problemas, Eduardo y yo claro que hemos tenido problemas, pero lo importante es cómo sabemos solucionarlos o como nos apoyamos para que no nos afecten”, destacó en 2017 en el programa mexicano 'Mojoe'.