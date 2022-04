Hermana de Anahí mostró el antes y después de perder 40 kilos: el amor propio fue su secreto

¿Recuerdas a Marichelo Puente, de ‘ Chiquilladas’ ? Se incorporó como presentadora al popular programa infantil en los últimos años y luego de que su hermana menor, Anahí, ya hubiera probado gran suerte en el mismo.

Pues actualmente tiene 44 años y ha revolucionado las redes sociales con un radical cambio de imagen, que involucró perder alrededor de 40 kilos: te contamos todo sobre su travesía.

¿Quién es Marichelo Puente?

Como ya mencionamos, una de sus participaciones más importantes fue en ‘Chiquilladas’, pero también apareció en ‘Atrapada’, ‘¡Qué chavas!’ y ‘Salud, dinero y amor’.

Ya de adulta, la vimos en la pantalla chica como parte del reality show ‘Lucky Ladies’.

Además de su trayectoria artística, la actriz tiene vínculos personales que la conectan al mundo del espectáculo: es hermana mayor de Anahí (ex integrante de RBD) y esposa de Jorge D’Alessio (cantante de Matute e hijo de Lupita D’Alessio). En conjunto, forman una familia de 5 integrantes.

En los últimos años, Marichelo ha estado ausente del ojo público y solo se tienen detalles de su vida gracias a las redes sociales.





La actriz y hermana de Anahí perdió 40 kilos en un solo año

Fue en el 2019 cuando la celebridad le reveló al mundo su nueva figura: mucho más esbelta y con una gran sonrisa en el rostro.

En entrevista exclusiva con ‘Las estrellas’, comentó que tomó la decisión de cambiar radicalmente su vida un año atrás (2018) y desde entonces había perdido 40 kilos.

Algunas de las razones por las que lo hizo fue porque en redes sociales recibía comentarios negativos sobre su apariencia y porque sufrió una depresión relacionada con su físico. “Toqué fondo”, expresó en aquella ocasión.

Desde entonces, ha mantenido su figura y hasta se ha convertido en un ejemplo de admiración para sus familiares y seguidores.

A principios de abril del 2022, por ejemplo, publicó una fotografía de su antes y después en su cuenta de Instagram y se llenó con emojis de aplausos y palabras de aliento.





Lo que hizo Marichelo Puente para bajar peso

Vale la pena recalcar que la hermana mayor de Anahí tenía un par de problemas que sumaban a su sobrepeso: por un lado, era una comedora compulsiva y, por el otro, tenía una condición en la tiroides (no detalló cuál).

En la mencionada conversación, Marichelo recalcó que su pérdida de peso fue resultado de múltiples esfuerzos: terapia psicológica, atención médica y, el más difícil según ella, “enfrentarme a mí misma, conocerme y amarme mucho”.

“Hoy por hoy te puedo decir que me amo con toda mi alma, que estoy muy orgullosa de mí, que me da mucho orgullo lo que he logrado y cómo lo logré y el haberme conocido tan a fondo y tan fuerte”, comentó en ese entonces.



De igual manera, Marichelo Puente aconsejó a quienes buscan bajar de peso comenzar por conocer el estado de su salud y amarse a sí mismos. Sobre las dietas o ejercicios a los que recurrió para lo mismo no habló.