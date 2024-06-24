Viuda de Julián Figueroa es captada tomando de la mano a un hombre, ¿es su novio?

Ha pasado más de un año desde que Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, murió debido a un “infarto agudo al miocardio” a los 27 años.

Desde entonces, la viuda del cantante, Imelda Garza-Tuñón, ha asegurado estar atravesando su duelo enfocada en su hijo, José Julián, y en su trabajo.

Recientemente ella fue captada al lado de un hombre, por lo que de inmediato aclaró si ya dejó la soltería.

¿Viuda de Julián Figueroa tiene novio?

De acuerdo con información del programa ‘Ventaneando’, Imelda Garza-Tuñón acudió al estreno de la puesta en escena ‘Aventurera’ en compañía de Francisco Fernández Tovar, quien sería un político.

Mientras transcurría el musical la cantante, señala el medio, “tomó de la mano” en “más de una ocasión” al susodicho, lo que aparentemente quedó captado en un video.

Igualmente, ella compartió, en sus historias de Instagram, una fotografía en la que aparece muy sonriente al lado del también empresario.

Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa, compartió esta fotografía en la que sale con Francisco Fernández Tovar. Imagen Imelda Garza-Tuñón/Instagram



Ante la duda de si se está dando ya una oportunidad en el amor, fue la misma artista la que reveló cuál es la relación que mantiene con él.

“Es un amigo, sí, tranquilo”, dijo en entrevista, pero sin ahondar en más detalles de su vínculo, como desde cuándo se conocen.

Además de esclarecer que Fernández no sería su novio, Imelda recalcó que por el momento no está disponible para un romance.

“No (tengo ánimos de conocer a alguien). Ahorita estoy bien concentrada en mi carrera, de hecho, vienen cosas muy importantes”, declaró.

“Estoy a punto de terminar de mezclar una canción, voy a grabar otra nueva y a estrenar obra ahorita en dos semanas”, añadió.

Ante la pregunta puntual de si está cerrada a empezar un idilio, ella respondió: “No, no estoy negada al amor, pero ahorita no”.

“Ahorita la verdad me siento muy bien, estoy tranquila”, aseveró, para concluir, con respecto a su situación sentimental.

Maribel Guardia es consciente de que su nuera rehará su vida

Después del fallecimiento de su primogénito Julián Figueroa, Maribel Guardia se pronunció acerca de la posibilidad de que en un futuro Imelda Garza-Tuñón tenga otra pareja.

“En algún momento, mi preciosa ‘Ime’ yo sé que va a tener que rehacer su vida”, afirmó, según declaraciones publicadas en El Universal el 23 de abril de 2023.

“Es una niña muy guapa, muy joven, y sé también que mi nieto -que no quisiera desprenderme de él- en algún momento voy a tener que hacerlo”, admitió la actriz.

La intérprete de ‘Tú y yo’ sentenció que el tiempo que ella esté bajo su tutela, la va “a cuidar” y amar, así como a preocuparse por su bienestar.

"La quiero mucho y le pido a Dios para que dirija sus pasos", expresó entonces la estrella de 'Corona de lágrimas'.