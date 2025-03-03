Imelda Tuñón

Detienen a hombre que supuestamente distribuía drogas a Imelda Tuñón

El hombre detenido sería quien supuestamente escondía drogas detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en el exterior de la casa de Maribel Guardia.

Por:
Elizabeth González.
Video Imelda Tuñon así daba instrucciones para que le entregaran supuestas sustancias: arrestan a sujeto

En medio del proceso legal que enfrentan Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia y bienestar de José Julián se dio a conocer la detención del supuesto 'dealer' de la exnuera de la actriz.

Según reportes del periodista Carlos Jiménez, este lunes 3 de marzo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Gerson Jesuri Huerta, hombre que presuntamente dejaba drogas para Imelda Tuñón detrás de una imagen de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en el exterior de la casa de Maribel Guardia.

“Detuvieron al dealer de Imelda Garza. Es el tipo que llegaba en este carro blanco a dejar drogas a la casa de Maribel Guardia. Agentes de la SSC lo atraparon en un cateo. Tenía chats de WhatsApp donde lo alertaban por salir en estos videos difundidos”, escribió en su cuenta de X.

Exnuera de Maribel Guardia habría recibido paquetes de droga en casa de la actriz

En enero pasado Carlos Jiménez publicó en redes sociales un video de las cámaras de seguridad de la casa de Maribel Guardia donde se vería a la viuda de Julián Figueroa recoger un supuesto paquete que un hombre le habría dejado atrás de una figura de la Virgen de Guadalupe.

Las imágenes habrían sido proporcionadas por la intérprete de 65 años a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el mismo día en que interpuso una denuncia por violencia familiar en contra de Imelda Garza-Tuñón.

Imelda Tuñón niega consumo de drogas

Luego de que se viralizaran estas imágenes, Imelda Garza negó en varias ocasiones que se tratara de drogas. Incluso, aseguró ante la prensa que se trataba de “un vapeador”.

"Tendríamos que ver el video para ver si realmente me están entregando una sustancia", dijo en enero.

