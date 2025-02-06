Lo que dicen los supuestos mensajes de Imelda Tuñón a quien le proporcionaría sustancias ilícitas

Nagibe Abbud, excompañera de Imelda Tuñón del grupo musical Finnix Pop, ventiló a diversos a medios de comunicación supuestos audios, videos y conversaciones de WhatsApp en los que la viuda de Julián Figueroa hablaría con un 'dealer' para pedirle sustancias ilícitas.

Los supuestos mensajes no detallan las fechas en las que habrían sido enviados.

-'Dealer': "¡Hola! ¿Cómo estás?".

-Imelda: "Muy bien, ¿y tú? Te quería encargar 1 gramo del original para Cantil…".

-D: "Bien gracias a Dios. Con gusto sí. De 19 – 21 minutos".

-I: "Gracias".

-D: "Llegó ya a caseta. ¿Entran o sales?".

-I: "Que entren por favor".

En un presunto audio al que hace mención el programa 'Venga la Alegría', Imelda da instrucciones al 'dealer' para que deje las sustancias detrás de la virgen que está a la entrada de la casa de Maribel Guardia. La actriz costarricense presentó un video que muestra esa esa situación y lo entregó a la fiscalía, el cual fue hecho público por el periodista Carlos Jiménez.

Supuesto 'dealer' entregando mercancía a Imelda Tuñón. Imagen Carlos Jiménez/X

De acuerdo con el programa de televisión mencionado, en las conversaciones se especifica que hubo depósitos desde "500 pesos (24 dólares) hasta los 2,000 pesos (97 dólares)".

Los mensajes también demostrarían que había confianza entre el presunto vendedor y la viuda de Julián Figueroa, pues pedía fiado, además la llamaba "Alice".

-'Dealer': "¿Hola! ¿Cómo estás?".

-Imelda: "Muy bien. Mañana doy función. ¿Crees que me puedas mandar un original tusi a mi casa?".

-D: "Sí, claro. Ahora mismo te doy tiempo".

-I: "Gracias".

-D: "De 18 - 19 minutos".

-I: "Te iba a decir que si me podías mandar 2 gramos y te los transfiero mañana. Es que hoy ya no me dejan bajar dinero de la inversión".

-D: "Sí, claro. Cuando gustes, no te apures".

Fragmento de la supuesta conversación de Imelda Tuñón con un 'dealer'. Imagen Venga la Alegría/Instagram

En la supuesta conversación, Imelda recomendaría a un actor con el nombre de "José Ángel" para ser su cliente, el 'dealer' le dice que "con gusto" lo atiende y le pregunta si es su pareja, ella dice que no, pero que "siempre trae algo", pues sería consumidor de co…

'Venga la Alegría' también presentó un presunto audio en el que Imelda le pediría ayuda al 'dealer' para vender una mochila de diseñador de hombre que, supuestamente, le habrían "dado en su casa", artículo que costaría 30,000 pesos (1,463 dólares), pero asegura que al ser usado está dispuesta a pedir 20,000 pesos (975 dólares).

Entre las conversaciones filtradas por Nagibe Abbud también se lee una en la que, presuntamente, Tuñón le pide al vendedor que le recomiende otra sustancia que le dé un "efecto parecido" a la que consume.

Mensaje de Imelda Tuñón a n supuesto 'dealer'. Imagen Venga la Alegría/Instagram

Imelda Tuñón niega consumo de drogas

El 31 de enero Maribel Guardia ofreció una conferencia de prensa para explicar por qué interpuso una denuncia en contra de Imelda Tuñón por el presunto delito de violencia familiar.

Entre las acusaciones y pruebas que presentó a la fiscalía señala que su exnuera consume sustancias ilícitas y alcohol, lo que pone en peligro la integridad de su nieto de 7 años.

"Puse cámaras en toda la casa y me di cuenta que empezaba a llegar en la madrugada gente a entregar cosas", declaración que quedaría comprobada con el video del hombre que deja algo detrás de la virgen.

Imelda Tuñón ha negado tener problemas con sustancias, incluso, se hizo una prueba toxicológica que mostró en redes que habría salido negativa. Además, aseguro que el video en donde un hombre le deja algo detrás de la virgen no es una entrega de drogas, sino de un vapeador, por lo que pidió que se demuestre que eran sustancias ilícitas.

"Tendríamos que ver el video para ver si realmente me están entregando una sustancia", dijo la joven de 33 años a los medios de comunicación en enero.