Hijo de Mariana Levy se quita el apellido: ahora pide que lo llamen así

Video El pleito entre los hijos de Mariana Levy parece no tener fin: José Emilio hizo fuertes declaraciones

José Emilio Fernández Levy ha hecho públicos los problemas económicos y familiares que tiene por su ruptura con su padre José María Fernández Pirru, así como el distanciamiento con su hermana María Levy por desacuerdos con la herencia que les dejó su madre, y también sobre las polémicas declaraciones que dio en contra de la pareja de Ana Bárbara, Ángel Muñoz.

Sin embargo, se dijo contento de comenzar sus estudios actorales, lo que le permitirá que la gente lo conozca por su nombre y no por las polémicas o por tener familiares famosos, por lo cual ya también eligió su nombre artístico. El adolescente, de 19 años, solo usará su segundo nombre y su apellido materno.

"Ahora lo que quiero es que se fijen en mí, en mi nombre Emilio Levy, y que no me sigan solo por ser hijo de tal o nieto de tal o sobrino de tal, sino por lo que yo voy a hacer", dijo en entrevista para el programa radiofónico 'Todo para la mujer'.

Emilio Levy sigue el ejemplo de su mamá y de su abuela Talina Fernández

El jovencito reconoce que debe estar a la altura de las personalidades que fueron Mariana Levy y Talina Fernández, por lo que las tendrá como ejemplo.

"Yo siento que los ejemplos que me ha dado la vida a seguir son muy buenos, el de mi abuela Talina, el de mi mamá aunque yo no tuve la fortuna de conocerla bien, pero me cuenta la gente cómo era, entonces me siento un poco responsable de ser igual que ellas".

"Mi abuela era demasiado puntual y venía siempre bien vestida y hablaba correctamente, pues yo siento la responsabilidad como de seguirlo y hacerlo yo también", añadió Emilio.

El hijo de Mariana Levy quiere ser villano

Emilio comenzó sus estudios actorales a mediados de enero, sin embargo, ya sabe qué tipo de personajes le gustaría interpretar, pues según la información que dio el reportero Ernesto Buitrón en 'Todo para la mujer', el hijo de Mariana Levy quiere ser villano.

"Entre mejor preparación tenga yo sé que voy a tener un trabajo rápido en cualquier lugar que yo me proponga, porque sé lo disciplinado que soy y lo determinado".