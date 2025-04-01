Hijo de Mariana Levy se une a familia de su hermana tras quedar "huérfano” y sin Ana Bárbara

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

José Emilio Fernández, hijo de la difunta Mariana Levy, aparentemente ha encontrado un nuevo núcleo familiar luego de haberse quedado solo.

Además de haber perdido a su mamá siendo solamente un bebé, en 2023 el joven de 20 años cortó el vínculo con su papá, José María ‘El Pirru’ Fernández, debido a problemas relacionados con la herencia que le dejó la fallecida actriz.

“La verdad es que yo ya soy huérfano de padre y madre”, aseguró él en noviembre del mismo año en entrevista para Hoy.

Por otro lado, Emilio se distanció de Ana Bárbara, quien fuera su madrastra, luego de que tuvieran diferencias y “pleitos”.

La situación entre ambos empeoró después de que el aspirante a actor acusara al prometido de la cantante, Ángel Muñoz, de supuestamente maltratar a sus medios hermanos, retoños de ella, José María ‘Chema’ Fernández y Jerónimo Barba.

Otro golpe duro llegó para él en junio de 2023, cuando su abuela materna, Talina Fernández, murió a causa de la leucemia que padecía.

José Emilio Fernández se “integra” a la familia de su media hermana María

Tras este tiempo, en el que inclusive ha estado viviendo de forma independiente, José Emilio Fernández se habría integrado al núcleo de su media hermana, María López Levy.

Ha sido el papá de la fotógrafa, Ariel López Padilla, quien reveló que el joven está recibiendo su apoyo y el de sus seres queridos, y detalló que su esposa es la responsable.

“Realmente la que ha hecho todo esto posible es Paulina [Mancilla]”, declaró al micrófono de ‘De primera mano’, este 31 de marzo.

“Ella es la mujer que ha incorporado a esta familia, porque ella ha estado al pendiente de José Emilio, o sea, él ha estado cerca de nosotros porque ella le abrió las puertas de nuestra casa”, explicó.

El actor aseveró que su pareja le ha hecho “sentir” al chico que sus propios hijos son sus “hermanos”, así como que es bien recibido en su hogar.

“Nosotros nos sentimos siempre muy orgullosos de él, todo lo que pueda seguir adelante, que esté bien, sobre todo, y que sepa que nuestra casa está siempre abierta para él”, externó.

Hijo de Mariana Levy es un “paquetote”

Al respecto, Paulina Mancilla, esposa de Ariel López Padilla, afirmó que no es del todo sencillo el integrar a José Emilio a su ‘clan’.

“Es una responsabilidad, ¿no?, porque al final aceptas a una persona que tiene una familia o que tiene una historia mediática también, además de personal, y pues un paquetote, no es fácil; sin embargo, [lo hago] con muchísimo cariño”, indicó.

Ella destacó que tanto José Emilio como Paula ahora “están volando”, por lo que “tiene tiempo que no” los ve.

En el pasado, Emilio sentenció que María les había impedido que reclamaran el legado que les destinó su progenitora. Aparentemente, dicha complicación habría quedado en el olvido.