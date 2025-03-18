Ana Bárbara dice que su prometido “ha sido un padre ejemplar” para sus hijos tras duras acusaciones

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

Ana Bárbara defendió a su prometido, Ángel Muñoz, a días de que José Emilio Levy reafirmara el riesgo que, considera, él significaría para sus medios hermanos.

La semana pasada el aspirante a actor, quien fuera hijastro de la cantante durante varios años, aseveró que la pareja de la cantante podría afectar a José María ‘Chema’ Fernández y Jerónimo Barba, los retoños de la artista.

PUBLICIDAD

“Si corren peligro es porque están viviendo en la misma casa de un señor que ya todos conocemos”, aseguró ante la cámara de la reportera Berenice Ortiz.

El descendiente de la difunta Mariana Levy puntualizó que no se quedará callado hasta saber que los adolescentes están gozando de una vida “tranquila y plena”.

Ana Bárbara afirma que su novio es “un padre ejemplar”

Tras la controversia que generaron las acusaciones de José Emilio Levy, Ana Bárbara enalteció el rol paterno que Ángel Muñoz ha desempeñado con los chicos.

“Tengo 10 años y medio con él, y los he celebrado por lo alto porque ha sido un padre ejemplar para mis hijos”, sentenció en declaraciones retomadas por ¡Hola! Américas.

“Y lo quiero decir públicamente porque le ha llovido, y tupido, y no, él es un gran ser”, agregó tajantemente al respecto.

Ella agradeció a su amado por el apoyo que le ha demostrado a lo largo de estos 11 años, lo que incluye cuidar a sus pequeños.

“Yo estoy de gira gracias a que él me ayuda”, comentó refiriéndose a Muñoz, a quien llama “marido” y del que destacó su “fuerza”.

“Tengo un bebé, un niño de 13 años que necesita un padre, más allá de los padres biológicos, pero físicamente el que está es ‘Angelito’, y eso es muy grande para mí”, señaló entre lágrimas.

Aunque no entró en detalles, la cantautora de 54 años dejó entrever que le habrían querido “arrancar” de su lado a ‘Chema’ y Jerónimo.

“Tengo a mis hijos, nadie me los quita”, enunció contundente, “a mí sólo muerta me van a ver sin luchar por ellos”.

PUBLICIDAD

¿De qué acusaron a la pareja de Ana Bárbara?

En agosto de 2023, José Emilio Levy aseguró que Ángel Muñoz presuntamente maltrataba a José María y a Jerónimo.

Según relató al periodista Gustavo Adolfo Infante, el exagente aduanal supuestamente vigilaba a ‘Chema’ gracias a cámaras en su habitación y le “gritaba”: “Era una cosa horrible”.

Por su parte, el hermano de la compositora, Francisco Ugalde, denunció públicamente que el ‘esposo’ sería el culpable de que ella se alejara de su familia.