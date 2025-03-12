José Emilio Levy

José Emilio Levy afirma que hijos de Ana Bárbara aún “corren peligro” con el novio de la cantante

El hijo de la difunta Mariana Levy compartió su temor ante la posibilidad de que sus medios hermanos, José María ‘Chema’ Fernández y Jerónimo Barba, sufran malos tratos por parte de Ángel Muñoz, pareja de la cantante.

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

José Emilio Levy reveló que todavía considera que los hijos de Ana Bárbara se encontrarían en riesgo por culpa del prometido de la cantante, Ángel Muñoz.

En agosto de 2023, el joven, cuya madre es la difunta Mariana Levy, aseveró que el novio de su exmadrastra presuntamente maltrataba a los retoños de esta: José María ‘Chema’ Fernández y Jerónimo Barba.

Desmintiendo las acusaciones, la llamada ‘Reina Grupera’ afirmó que en su casa todo “se ha dado con mucho amor” y con “ganas de que los niños aprendan”, pero igualmente que “tengan límites”.

Las aseveraciones de Emilio agrandaron la ya existente ruptura del vínculo entre él y Ana por lo que, a la fecha, siguen sin hablarse.

José Emilio Levy cree que sus hermanos “corren peligro” con el novio de Ana Bárbara

Aunque ya pasaron casi dos años desde sus imputaciones, este 12 de marzo José Emilio Levy abordó nuevamente el tema, recalcando que los hijos de Ana Bárbara todavía estarían vulnerables.

“Mis hermanos a lo mejor y sí corren peligro, y si corren peligro es porque están viviendo en la misma casa de un señor que ya todos conocemos […] se llama Ángel Muñoz”, dijo a la cámara de la reportera Berenice Ortiz.

“Bueno, es algo que a mí me aterra porque en una entrevista yo vi que mi hermano José María se quería suicidar o lo intentó, y es algo que a mí me tiene muy asustado”, sentenció.

El aspirante a actor confesó que esa supuesta circunstancia “me tiene con ganas de irme a Los Ángeles a volverlo a salvar”, a ‘Chema’, “y volverlo a proteger”.

“Pero pues no sé, espero que estén bien, que las cosas ya estén color de rosa y que Ángel ya se haya calmado. No sé cómo esté la situación, hace mucho que no hablo con ningún integrante de esa familia”, explicó.

Emilio Levy quiere que sus hermanos estén bien

Ante la posibilidad de que José María y Jerónimo sufran un trato indebido por parte de la pareja de Ana Bárbara, José Emilio Levy admitió que no se quedará callado.

“Lo único que necesito es saber que mis hermanos están bien”, compartió, “saber que ya pueden estar en casa, tranquilos, viviendo una vida como un adolescente la viviría, tranquila y plena”.

“Es lo único que yo deseo y, cuando eso pase, yo terminaré pues todo esto que estoy haciendo y descansaré”, añadió al respecto.

José Emilio LevyAna BárbaraHijos de famososPolémicas de famososFamosos

