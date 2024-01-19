Hijo de Mariana Levy dice que “de milagro” tiene comida y que en su casa “no hay nada”

Video Hijo de Mariana Levy acepta que intentó vender información de Ana Bárbara: "Tuve diferencias con ella"

La herencia de Mariana Levy no ha sido repartida. A pesar de que esta debió entregarse en 2022 a sus hijos María, Paula y José Emilio Fernández, ellos siguen esperando a que se resuelvan los procesos legales, lo que mantiene al hijo menor de la fallecida actriz sin dinero.

Debido a la falta de recursos, José Emilio Fernández Levy dice que se ha apoyado en sus amigos, quienes además de ser su apoyo emocional, lo han ayudado a sobrevivir.

“Sentir que vienen mis amigos aquí los fines de semana a mi casa, casi todos los fines, es increíble, es el apoyo emocional que necesito”, comentó en ‘De primera mano’, en la emisión del 18 de enero.

El hijo de Mariana Levy asegura que ha sido “un milagro” tener qué comer e incluso, donde dormir por la falta de recursos.

“Aquí en mi casa no hay nada, de milagro tengo donde sentarme, de milagro tengo comida, tengo agua, y que ellos vengan y que se sienten o duerman conmigo en el suelo es un apoyo que va más allá de la amistad”, insistió.

“Es lo que yo agradezco, tener a mis amigos y a las mamás de mis amigos porque una es mi abogada. Ellas nunca han tenido por qué (ayudarme) y siempre lo han hecho”, refirió.

José Emilio es hijo de Mariana Levy y 'Pirru' Imagen José Emilio Instagram / Mezcalent

Herencia de Mariana Levy se ha frenado porque “han metido mano”

Por último, José Emilio señaló que si ni él ni sus hermanos han recibido la herencia de Mariana Levy es porque algunos de sus familiares han entorpecido el proceso legal al “meter mano”.

“Lamentablemente esta herencia siempre ha sido tocada y movida, hecho y deshecho por todo el mundo, no sólo por los herederos, no; mi papá en su momento, mi abuela en su momento”, explicó.

Además, insistió en que esto ocasionó desacuerdos entre abogados y la familia.