Hijo de Mariana Levy reaparece con bastón y caminando con dificultad

José Emilio Levy reapareció con bastón en los pasillos de Televisa San Ángel luego de protagonizar dimes y diretes con Ana Bárbara.

Este lunes 11 de agosto, el hijo de Mariana Levy y José María Fernández ‘El Pirru’ fue captado por TVyNovelas caminando con dificultad y apoyado de un bastón.

En el video, que fue compartido en la cuenta de Instagram de la revista, no se reveló la razón por la que el joven, de 21 años, se apoya del bastón para caminar. Sin embargo, a él se le nota serio, cansado y aparentemente arrastrando el pie derecho.

Hasta el momento, el también nieto de la fallecida Talina Fernández no ha hecho comentarios al respecto ni ha dado a conocer si tiene algún padecimiento que le impida caminar como antes.

Así fue captado el hijo de Mariana Levy. Imagen TVyNovelas / Instagram

Sus problemas con Ana Bárbara

Antes de ser captado con problemas para caminar, el hijo de Mariana Levy reconoció públicamente que en el pasado trató de obtener dinero a costa de Ana Bárbara, lo que lo distanció de la cantante.

“Intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo”, dijo en junio pasado a Edén Dorantes.

“Y la razón por la que la intenté vender era para comer porque yo tenía 17 años y mi papá me había abandonado y pues tenía la desesperación de comer”, agregó.

Mientras que en otra entrevista puntualizó que tenía “miedo” que la pareja de su exmadrastra lo mandara golpear.

“Ponle que me llegue a demandar, tengo los mismos argumentos que tú, lo que me da miedo es que me lleguen a madrear, eso, Imagínate, toco madera”, respondió al presentador argentino Javier Ceriani en junio pasado.