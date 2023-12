Tras perder a su bebé, Mariana Echeverría dice por qué ve "complicado" adoptar

“Sí, (alquilar un vientre) es opción, pero no lo haría. Tampoco arriesgaría a una madre (a tener un hijo) y luego quitárselo, porque no me imagino el dolor que pueda ser. A mi parecer no lo haría porque el vínculo entre la madre y el hijo es extraordinario. No estoy en contra, pero no entra en mis posibilidades de hacer eso. Yo valoro mucho la maternidad”, sentenció.