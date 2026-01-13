Muertes de famosos

Mara Escalante rompe el silencio tras muerte de Mario Cid, su papá: revela triste despedida

El actor de la llamada ‘Época de Oro del Cine Mexicano’ falleció a los 93 años. Mario Cid era padre de la actriz Mara Escalante, con quien había trabajado recientemente en la serie ‘Muero por Marilú’.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Mara Escalante rompió el silencio tras la muerte de su papá, Mario Cid, a los 93 años.

Las últimas palabras del actor

A través de su cuenta de Instagram, la actriz dio a conocer las últimas palabras y la triste despedida del primer actor, quien perdió la vida el pasado fin de semana rodeado de sus seres queridos.

“Ay, qué bonito es morirse de amor; porque así me estoy muriendo, rodeado de mis hijos y mis nietos”, expresó el actor, según declaraciones de su hija.

Mario Cid logró despedirse de su familia.
Mario Cid logró despedirse de su familia.
Imagen Mara Escalante / Instagram

La muerte de los justos

Mara Escalante no reveló la causa del fallecimiento de Mario Cid. Sin embargo, reveló que su padre había tenido “la muerte de los justos”.

“Se quedó dormido, y después de un rato, tres suspiros y se fue al llamado de nuestro Dios compasivo. Dicen que esa es la muerte de los justos”, expresó.

“Yo hubiera querido darle en vida la carrera de los justos. Devolverle un poco de las bondades que me dio allanándome el camino. No supe muy bien cómo hacerlo, pero les compartiré quién fue Mario Cid, este gran actor que fue mi padre”, agregó.

La intérprete de ‘Doña Lucha’, en la serie ‘María de todos los ángeles’, agradeció en su mensaje las muestras de cariño recibidas y que a su padre se le hubiera hecho “justicia”.

“Gracias por todos los mensajes llenos de cariño y las notas tan hermosas que hoy han publicado acerca de la carrera de Mario Cid; ojalá que desde donde esté, se entere que una parte de la sociedad valoró lo que hizo y le hizo justicia”, sentenció.

¿Quién fue Mario Cid?

Mario Cid incursionó desde muy joven en el teatro y el cine en México. A su trayectoria como actor se suman proyectos como ‘El águila negra en la ley de los fuertes’, ‘El tigre de Santa Julia’, entre otros.

Además, incursionó como guionista y actor de doblaje, y participó en telenovelas como ‘El Carruaje’ y ‘Mujer… casos de la vida real’.

Su último trabajo en televisión fue en la serie de comedia ‘Muero por Marilú’ (que puedes ver en ViX), donde actuó junto a su hija Mara Escalante.

Al momento se desconoce si el actor presentaba problemas de salud.

