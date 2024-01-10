Mane De la Parra

‘Hijo’ de Victoria Ruffo en Corona de Lágrimas es hospitalizado: esto se sabe de su salud

Mane de la Parra se encontraba en Cancún cuando comenzó a sentirse mal. El intérprete dio detalles de su salud a través de un comunicado.

Por:
Univision
Video Victoria Ruffo presumió a sus mellizos, ya son jóvenes mayores de edad

Mane de la Parra encendió las alarmas sobre su salud el pasado martes 9 de enero luego de compartir fotografías desde la cama de un hospital.

El hijo de Victoria Ruffo, en la telenovela ‘Corona de Lágrimas’ (que puedes ver en ViX), compartió en sus historias de Instagram que aunque no se trataba de nada grave, estaba “batallando” con su salud.

“Nos tocó hospital, nada grave pero qué importante es sentirse bien. Un abrazote para todos los que están batallando con mejorar su salud y un agradecimiento para todos ellos que los ayudan”, escribió en sus historias.

Aunque el intérprete de 41 años inicialmente no proporcionó detalles sobre la causa de su ingreso al hospital, más tarde reveló en sus redes sociales que se debió a un problema gástrico. Asimismo, señaló que ya había sido dado de alta.

“Gracias por sus mensajes, ya estamos en casa, de vuelta, fue una cosa gástrica. Pasamos unas horas en el hospital, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que tenían que estar y ahorita estaremos bien. Nada mas tengo que cuidar la panza, fueron muchos días de comer mucha porquería. Gracias por sus mensajes y bueno, me dijeron que a descansar y cuidar la pancita”, explicó el actor y cantante este miércoles.

Mane de la Parra sufrió una oclusión intestinal durante sus vacaciones.
Imagen Mane de la Parra / Instagram

¿Qué le pasó a Mane de la Parra?

Alberto Navarro, publirrelacionista de Mane de la Parra, reveló a través de un comunicado la causa de la hospitalización del ‘hijo’ de Victoria Ruffo en la ficción, quien se encontraba disfrutando de unas vacaciones cuando ocurrió su incidente de salud.

“Mane se encontraba con su familia en Cancún, disfrutando de unas cortas vacaciones por las festividades navideñas y de Año Nuevo. Lo que tuvo fue una oclusión intestinal causada por una colitis aguda”, informó.

“Esto sucedió en Cancún, y en el hospital le pusieron suero, y le dieron medicamentos. Gracias a Dios lo dieron de alta, ya salió del hospital, está en su casa y en recuperación. Gracias por su cariño”, finalizó.


Relacionados:
Mane De la ParraVictoria RuffoCelebridadesFamosos

