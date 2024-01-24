Pablo Lyle

¿Cómo está Pablo Lyle? A punto de cumplir un año en prisión hacen revelación

El actor cumple una condena en una prisión de Florida por el delito de homicidio involuntario. Mane de la Parra reveló que sigue en contacto con él.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Ana Araujo abre su corazón y revela si ya estaba separada de Pablo Lyle cuando fue arrestado

El 3 de febrero de 2023, Pablo Lyle recibió una condena de 5 años de prisión y 8 en libertad condicional por el delito de homicidio involuntario. A punto de que se cumpla un año de su sentencia, Mane de la Parra revela cómo se encuentra el actor.

El hijo de Victoria Ruffo en ‘Corona de Lágrimas’ (telenovela que puedes ver en ViX) contó al periodista Edén Dorantes que en los últimos meses “ha tenido comunicación” con Pablo Lyle, quien se encuentra recluido en Turner Guilford Knight, una prisión de Florida, en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Más sobre Pablo Lyle

Pablo Lyle tendría posible esperanza de evitar pagar millonaria suma tras ser demandado
2 mins

Pablo Lyle tendría posible esperanza de evitar pagar millonaria suma tras ser demandado

Univision Famosos
Pablo Lyle en medio de demanda millonaria: esta es la suma que tendría que pagar de indemización
2 mins

Pablo Lyle en medio de demanda millonaria: esta es la suma que tendría que pagar de indemización

Univision Famosos
Trasladan a Pablo Lyle a prisión de “menor seguridad”: el actor estaría a poco tiempo de salir
2 mins

Trasladan a Pablo Lyle a prisión de “menor seguridad”: el actor estaría a poco tiempo de salir

Univision Famosos
Papá de Pablo Lyle reaparece a 2 años de que el actor recibió sentencia: ¿cuándo saldría de prisión?
0:49

Papá de Pablo Lyle reaparece a 2 años de que el actor recibió sentencia: ¿cuándo saldría de prisión?

Univision Famosos
Pablo Lyle recibe visita de sus hermanos en la cárcel y se aclara su posible salida de prisión
1:12

Pablo Lyle recibe visita de sus hermanos en la cárcel y se aclara su posible salida de prisión

Univision Famosos
¿Pablo Lyle saldrá antes de prisión y ya tiene propuesta de trabajo? Esto se sabe
2 mins

¿Pablo Lyle saldrá antes de prisión y ya tiene propuesta de trabajo? Esto se sabe

Univision Famosos
Pablo Lyle a dos años de ser declarado culpable, ¿podría salir de la cárcel?
1:02

Pablo Lyle a dos años de ser declarado culpable, ¿podría salir de la cárcel?

Univision Famosos
Pablo Lyle podría quedar en libertad: actriz celebra “la buena noticia”
2 mins

Pablo Lyle podría quedar en libertad: actriz celebra “la buena noticia”

Univision Famosos
Mane de la Parra cree que Pablo Lyle vive una tragedia: “Está pagando por mucho más”
2 mins

Mane de la Parra cree que Pablo Lyle vive una tragedia: “Está pagando por mucho más”

Univision Famosos
Hijo de Pablo Lyle llora ante asedio de la prensa: sufre de “mucha ansiedad”  
0:54

Hijo de Pablo Lyle llora ante asedio de la prensa: sufre de “mucha ansiedad”  

Univision Famosos

“Sí, hemos tenido comunicación. Se encuentra bien, se encuentra muy motivado”, reveló este 24 de enero. “Está muy cariñoso, muy él, esperando que ya pronto termine este proceso y que pueda salir con toda la fuerza para estar con su familia, para estar bien”, continuó.

Pablo Lyle cumple una condena de 8 años en prisión por el delito de homicidio involuntario.
Pablo Lyle cumple una condena de 8 años en prisión por el delito de homicidio involuntario.
Imagen Mezcalent

¿Pablo Lyle regresará a la actuación tras cumplir su condena?

Mane de la Parra aseguró que aunque ha seguido en contacto con su amigo, hay muchas cosas que desconoce, una de ellas, su futuro en la actuación.

“No hemos hablado de eso, la verdad no tengo la más remota idea (si quisiera regresar a la actuación), nuestras pláticas son más bien de amigos, pero yo estoy seguro que todo lo que se proponga lo va a lograr”, aseveró.

Finalmente, el intérprete de 41 destacó la fortaleza y el temple de Pablo Lyle, quien a pesar de todo lo que ha ocurrido en su vida personal, entre ellas, la separación de su esposa, Ana Araujo, “se encuentra tranquilo”.

“Es una persona increíble, luchona, trabajadora que siempre saca lo bueno de todo, así que estoy seguro que esta no será la excepción (…) La verdad es que en las cosas que hemos platicado lo encuentro bien, lo encuentro tranquilo y espero que pronto esté con nosotros”, sentenció.

Relacionados:
Pablo LyleAna AraujoMane De la ParraEscándalos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD