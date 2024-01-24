¿Cómo está Pablo Lyle? A punto de cumplir un año en prisión hacen revelación

Video Ana Araujo abre su corazón y revela si ya estaba separada de Pablo Lyle cuando fue arrestado

El 3 de febrero de 2023, Pablo Lyle recibió una condena de 5 años de prisión y 8 en libertad condicional por el delito de homicidio involuntario. A punto de que se cumpla un año de su sentencia, Mane de la Parra revela cómo se encuentra el actor.

El hijo de Victoria Ruffo en ‘Corona de Lágrimas’ (telenovela que puedes ver en ViX) contó al periodista Edén Dorantes que en los últimos meses “ha tenido comunicación” con Pablo Lyle, quien se encuentra recluido en Turner Guilford Knight, una prisión de Florida, en Estados Unidos.

“Sí, hemos tenido comunicación. Se encuentra bien, se encuentra muy motivado”, reveló este 24 de enero. “Está muy cariñoso, muy él, esperando que ya pronto termine este proceso y que pueda salir con toda la fuerza para estar con su familia, para estar bien”, continuó.

Pablo Lyle cumple una condena de 8 años en prisión por el delito de homicidio involuntario. Imagen Mezcalent

¿Pablo Lyle regresará a la actuación tras cumplir su condena?

Mane de la Parra aseguró que aunque ha seguido en contacto con su amigo, hay muchas cosas que desconoce, una de ellas, su futuro en la actuación.

“No hemos hablado de eso, la verdad no tengo la más remota idea (si quisiera regresar a la actuación), nuestras pláticas son más bien de amigos, pero yo estoy seguro que todo lo que se proponga lo va a lograr”, aseveró.

Finalmente, el intérprete de 41 destacó la fortaleza y el temple de Pablo Lyle, quien a pesar de todo lo que ha ocurrido en su vida personal, entre ellas, la separación de su esposa, Ana Araujo, “se encuentra tranquilo”.