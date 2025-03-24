Mamá de Gala Montes insiste en que la actriz y su hermana la agredieron: detalla supuesto ataque

Video "Escuincla babosa": mamá de Gala Montes relata supuestos maltratos por parte de la actriz

Crista Montes, madre de Gala Montes, volvió a abordar la presunta agresión que habría sufrido a manos de la actriz y su hermana, conocida como ‘La Beba’.

Fue en julio de 2024 que la señora de 56 años indicó durante un ‘live’ de Instagram que la también cantante le “pegó” y que contaba con los videos que lo probaban.

“Estoy comiendo y me sorraja un plato de cereal y dice que la violenta soy yo, obvio me paré y le dije: ‘Hasta aquí llegaste escuincla babosa’”, narró.

“Luego, entre las chamacas me agarraron a golpes porque se pusieron de acuerdo. ¿Qué tal si eso lo hacemos legal?”, dijo.

Ante la acusación, la estrella de telenovelas negó haber atacado físicamente a su progenitora y aseguró que estaba “cansada” de que ella la estuviera “manipulando”, “amenazando” y “extorsionando”.

“Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de la casa, porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera”, explicó en una transmisión.

Mamá de Gala Montes detalla supuesto ataque

A casi un año, Crista Montes platicó su versión del por qué surgió un conflicto con la intérprete de ‘Tacara’ que hasta el día de hoy las mantiene distanciadas.

“La primera contestación [me la hizo a los 23 años]. Gala era linda, hermosa, tierna”, aseveró en entrevista para el canal de YouTube de Adrián Marcelo.

“Lo que veían de ella antes, de que me amaba, nos llevábamos bien 24 horas por 7 días, que me adoraba, me quería, [era] su mejor amiga, todo era cierto”, afirmó.

A su consideración, el quiebre de la relación ocurrió en 2023, por lo que, posteriormente, la artista presuntamente la llegó a violentar.

Sobre lo que ya había relatado sobre su supuesto altercado, Crista detalló: “Ella exigía comida, porque no me dio un sueldo y me dijo que por qué no había ido al súper”.

“No había otra cosa más que cereal y le dije: ‘Come cereal’”, agregó, “se para enfrente de mí, muy retadora, tengo el plato así y llega y [me lo avienta]”.

“Entonces me paro y le voy a dar una cachetada. Ella dice que un puñetazo, no es lo mismo”, sumó, “me la contestó, y no con uno, con varios”.

Mamá de Gala Montes acusa a sus hijas

Después de ese desencuentro, Crista Montes aseguró que Gala se unió con ‘La Beba’ para continuar atacándola.

“La hermana llega y me detiene para que la otra me dé [golpes]”, sentenció, “y esa es la verdad que yo quería contar”.

Expuso que supuestamente la exparticipante de La Casa de Los Famosos México la corrió de la casa que compartían, ante lo que ella se negó: “Pues me paró de mi silla y me sacó”.

Ella compartió que “procesar esto” le “costó mucho trabajo” y que no denunció el alegado hecho ante las autoridades mexicanas.