Gala Montes

Arrestan a Crista 'La Beba', hermana de Gala Montes: esto pasó

'La Beba Montes' fue detenida el pasado domingo en la Ciudad de México.

Univision
Video ¿Fingía amor por Karime? Gala Montes confirmó tener una relación de años con su mánager

Crista Fernández Montes de Oca, 'La Beba' Montes, fue arrestada el pasado domingo 31 de agosto en la Ciudad de México, reportó el periodista Carlos Jiménez en X.

La hermana de Gala Montes iba conduciendo en estado de ebriedad. "DETIENEN y ENCIERRAN a la HERMANA de @GalaMontes2. Crista Fdz Montes de Oca, La Beba, fue detenida ayer por agentes de @SSC_CDMX. Las arrestaron en un punto del alcoholímetro cerca del Palacio de los Deportes. Manejaba ebria. Fue emitida al Juez Cívico y encerrada en el Torito”, informó el reportero.

El arresto ocurrió cerca de las 23:40 horas después de que La Beba se sometió a la prueba del alcoholímetro ubicado cerca del Palacio de los Deportes, informa Agencia México.

Posteriormente fue ingresada en El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como el Torito, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Famosos

