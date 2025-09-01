Arrestan a Crista 'La Beba', hermana de Gala Montes: esto pasó

Video ¿Fingía amor por Karime? Gala Montes confirmó tener una relación de años con su mánager

Crista Fernández Montes de Oca, 'La Beba' Montes, fue arrestada el pasado domingo 31 de agosto en la Ciudad de México, reportó el periodista Carlos Jiménez en X.

La hermana de Gala Montes iba conduciendo en estado de ebriedad. "DETIENEN y ENCIERRAN a la HERMANA de @GalaMontes2. Crista Fdz Montes de Oca, La Beba, fue detenida ayer por agentes de @SSC_CDMX. Las arrestaron en un punto del alcoholímetro cerca del Palacio de los Deportes. Manejaba ebria. Fue emitida al Juez Cívico y encerrada en el Torito”, informó el reportero.

PUBLICIDAD

El arresto ocurrió cerca de las 23:40 horas después de que La Beba se sometió a la prueba del alcoholímetro ubicado cerca del Palacio de los Deportes, informa Agencia México.