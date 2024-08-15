Gala Montes revela que “desde chiquita le gustaban las mujeres” y por qué temía decirlo

Video Gala Montes ventila que uno de los problemas con su madre fue por su orientación sexual

Gala Montes reveló públicamente su orientación sexual afirmando que su madre, la señora Crista Montes, no la apoyó al respecto.

“Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces es otra cosa que le cuesta trabajo entender”, dijo durante un ‘live’ en Instagram el pasado 9 de julio.

PUBLICIDAD

“También por eso me salí de mi casa, porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera y mamá, tienes dos hijas muy inteligentes, muy bisexuales, por cierto, las dos, y vamos a seguir viviendo nuestra vida”, aseveró.

Gala Montes comparte cuándo supo su orientación sexual

A días de dicha confesión, Gala Montes habló con más profundidad acerca de su orientación sexual durante su participación en el ‘reality’ La Casa de los Famosos México.

“La neta yo siempre lo supe, desde chiquita, que me gustaban las mujeres”, compartió en una plática con Araceli Ordaz ‘Gomita’, el 12 de agosto.

La también cantante recordó, además, el temor que sentía de admitir eso con su madre: “Pero, mi mamá, era así de ‘una hija, ¿lesbiana?’, puf”.

El sentimiento de incertidumbre sobre cómo reaccionaría doña Crista Montes al enterarse de dicha situación era algo que la artista compartía con su hermana, Beba.

“Nos fuimos un viaje mi hermana y yo antes de entrar al ‘reality’ y me dice ‘quiero hablar contigo’. Y yo dije ‘pues quién sabe qué me va a decir’”, contó.

“Yo ya estaba teniendo cosas con esta chava, que fue que dije ‘me voy a dar la oportunidad, voy a probar y no me quiero quedar con las ganas y ya quiero confirmarlo y si sí es, pues que sea’”, añadió.

“Y mi hermana [me dice] ‘estoy saliendo con una chava’. Y yo ‘pues qué crees, yo también’. Y nos reíamos porque decíamos ‘mi mamá se va a infartar’”, sumó.

Quien diera vida a la villana de la telenovela Vivir de Amor, que puedes ver aquí en ViX, recalcó que para su madre “tener un hijo gay” era “lo peor”.

PUBLICIDAD

Gala Montes afirma que “se liberó”

En esta misma charla, Gala Montes aclaró que su mamá era la única persona a la que “tenía miedo” de desvelarle su orientación sexual.

Por eso, luego de que la señora lo supo gracias al ‘en vivo’ que hizo en la red social, sintió alivio: “Por eso fue que me liberé, y mi hermana se liberó, y fue bien bonito”.

La intérprete detalló que fue después de sufrir fracasos amorosos con hombres que finalmente se dio la oportunidad de salir con mujeres: “Estoy en mi época de rebeldía”.