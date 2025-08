Gala Montes despidió a su mamá como mánager: ahora atiende una cafetería

Desde hace unos días circula en redes sociales la versión de que Gala Montes estaría distanciada en de su mamá, quien este martes confirmó que, desde hace nueve meses, dejó de ser mánager de la actriz.

En la edición impresa de este 9 de julio de la revista TVNotas, Crista Montes de Oca reveló que la actriz puso distancia con ella tanto en el ámbito laboral como en el personal, ya que desde octubre de 2023 están separadas.

PUBLICIDAD

La mamá de la intérprete de ‘Rebeca Ramírez’ en la telenovela Vivir de Amor (que puedes ver en ViX) contó que el distanciamiento con la actriz la llevó a trabajar en una cafetería en Zumpango, Estado de México, que ella misma puso con algunos de sus ahorros y ayuda de sus hermanos.

“Ella decidió no estar más conmigo, por ley de vida. Vivíamos en Xochimilco. Se quitó esa casa. Se fue a vivir sola y yo también. Como tengo tres perros grandes, no me iba a ir a un departamento. Decidí venir a Zumpango, porque acá esta mi hermana”, contó a la publicación mexicana.

Mamá de Gala Montes cree que la actriz estaría "resentida" con ella

Sobre la razón por la que Gala Montes habría puesto distancia con su madre, doña Crista cree que fue por “resentimiento”. Incluso, aseguró que su otra hija también se alejó de ella.

“Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”, dijo.

Asimismo, atribuyó la decisión de Gala de poner distancia entre ellas a “ideas de los psicólogos”, ya que desde que la intérprete de 23 años comenzó a ir a terapia, asegura, cambió su forma de ser.

“Para mí fue una sorpresa la decisión de Gala, aunque veía banderas rojas. Había muchas cosas que no compartíamos (…) Está influenciada por las ideas de los psicólogos. Está en terapia y la ideología que traen es que muchas mamás odian a los hijos. Les dicen a los hijos que no se dejen manipular por los padres. No pude hacer ahorros. Estoy volviendo a empezar. Por eso acabo de poner esta cafetería”, resaltó.

Así celebraba Gala Montes en 2023 que su mamá estuviera libre de cáncer. Imagen Gala Montes / Instagram



Por último, la mamá de Gala Montes reveló que, aunque “es complicado levantar un negocio”, está segura que saldrá adelante.

PUBLICIDAD

“Me estoy apoyando de mis hermanos. Es complicado levantar un negocio. Hay días que no he dormido. Pedí un préstamo al banco y los pocos ahorros que tenía me los gasté aquí. Ahora hay que pagarlo... Llevo una semana. Sale poquito, pero sale. También vendo cuadros y objetos que pinto a mano”, sentenció.

Gala Montes responde entre lágrimas a su mamá

Gala Montes rompió el silencio sobre el distanciamiento que puso con su mamá desde hace nueve meses. La actriz señaló que si bien no es ninguna “malagradecida”, lo hizo por su bienestar.

“Ella se quería quedar con todo mi dinero”, expresó este mismo martes durante una trasmisión en vivo de Instagram.

“Estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando, de que me esté extorsionado porque me lleva extorsionando ocho meses”, declaró.

Durante la transmisión, Gala Montes señaló que sus conflictos familiares la han llevado a pensar en atentar contra su vida. Asimismo, aseveró que el dinero no le importa y que, incluso, le ofreció a su mamá un presupuesto "bastante alto", que ella no aceptó.