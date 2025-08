Hermana de Gala Montes dice que el pleito entre la actriz y su mamá fue su "plan macabro"

El polémico distanciamiento entre Gala Montes y su mamá sigue dando de qué hablar. En medio de los dimes y diretes entre madre e hija, la hermana de la actriz de 23 años reaccionó al conflicto a través de sus redes, donde lanzó duros señalamientos en contra de su madre.

‘La Beba’, como es conocida en Instagram, relató en una transmisión en vivo que fue testigo de los supuestos malos tratos y agresiones de Crista contra Gala. Incluso, aseguró que, al igual que su hermana, ella también los padeció.

PUBLICIDAD

“A mí nunca me ayudó y la única vez que lo hizo, me las hizo ver negras y cada vez que podía, me metía el pie porque así como mamá, nunca ayudó”, relató este 10 de julio.

“Básicamente, estamos resentidas con ella… eso es lo que dice, pero ahí les va… porque todo esto fue un plan macabro de mi parte… A mí me forzaba a querer salir en la tele cuando yo le dije que no. Ella me quiso obligar, al igual que obligó a mi hermana… Nos obligaba a ir a los castings así lloráramos y pataleáramos… si no queríamos, eran pu***os, eran horas en el carro diciéndote lo malagradecidas que éramos”, agregó.

Krista resaltó en tono sarcástico que, el supuesto plan de dejarla sin dinero había sido orquestado por ella, mismo al que se le unirían el novio de Gala Montes y la terapeuta de la actriz.

“Lo que no saben es que todo esto fue un plan macabro mío para robarle todo su dinero (…) Todo este tema empezó porque, como dice mi mamá, yo nací resentida con ella (…) porque tú lo dijiste, hasta para nacer fue un problema”, dijo.

“Ella dice que básicamente un día me levanté y dije ‘tengo ganas de joder a mi mamá’ y entonces conspiré con el novio de mi hermana, que vivía en Canadá y no conocía, conspiré con él para irnos 50-50, pero después apareció la psicóloga y decidimos dividirlo (el dinero) entre tres… decidimos ponernos de acuerdo para robarle todo su dinero y que mi hermana dijera ‘quiero mandarla a la ver*a, ya no quiero que sea mi representante’, eso es lo que mi mamá cree, porque mi mamá cree que una puso a mi hermana en su contra, pero no, yo solo le dije a mi hermana lo normal. Yo solo le dije a mi hermana ‘esto no está bien’”, continuó.

PUBLICIDAD

En este mismo ‘en vivo’ de Instagram, Krista compartió padecer “ansiedad, trastornos alimenticios y anorexia nerviosa”. Incluso, señaló que la violencia que sufrió con el padre de su hija, su “mamá la fomentaba”.

Krista respaldó las declaraciones de Gala Montes, asegurando que, mientras vivió con ellas durante la pandemia de Covid-19, fue testigo de sus presuntos maltratos.

“Sí hubo golpes, es la verdad; sí pasó... pero no fue así (como lo contó su mamá)”.