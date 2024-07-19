“No saqué a nadie del clóset”: Gala Montes explota contra Bárbara Islas tras polémica por su relación

Video Gala Montes y Bárbara Islas se dan su primer beso en los labios tras revelar que estarían “saliendo”

Gala Montes arremetió en contra de Bárbara Islas a sólo un par de días de haber asegurado que estaban “saliendo”, declaración que generó controversia.

Fue durante un ‘live’ con el creador de contenido Pablo Chagra, este 17 de julio, que la actriz hizo la revelación, a la que su compañera en la telenovela ‘Vivir de amor’ reaccionó nerviosa y pareció desmentirla.

Debido a dicha situación, Montes fue acusada en redes sociales de haber sido indiscreta al respecto y no respetar que Islas mantuviera sus preferencias sexuales privadas.

Ante la polémica, la también cantante aseveró, en entrevista con Eden Dorantes, que antes de hacer la confesión, habló de eso con su colega, pero reconoció que esta “todavía no estaba lista para eso”.

En un comentario de Instagram, en el perfil de La Casa de los Famosos México el jueves 18, Gala recalcó: “Yo vivo libremente y, por el permiso de Bárbara, pensé que ella también”.

“Pero sólo me hizo decirlo y se arrepintió, cosa que también entiendo. No cualquiera sale del clóset”, agregó en su mensaje.

Gala Montes se defendió ante las críticas por ventilar que estaba "saliendo" con Bárbara Islas. Imagen La casa de los famosos/Instagram

Gala Montes sostiene que sí “salió” con Bárbara Islas

Este viernes 19, Gala Montes realizó una transmisión en su plataforma digital en la que sostuvo que Bárbara Islas aprobó que desvelara su naciente relación.

“Me dijo que sí, ‘haz lo que quieras’, como ‘hagamos público lo que hemos vivido’, entonces yo digo, ‘pues voy a contar la historia, obviamente la voy a romantizar un poco’”, explicó.

“Pero no estoy mintiendo, Bárbara, sí salimos. O sea, oficialmente no te dije ‘vamos a salir’ porque tú no estás clara de quién eres y yo sí”, mencionó.

La estrella enfatizó que no expuso a la conductora de ‘Cuéntamelo Ya’, quien aceptó que lo expusiera: “Le pregunté antes y ella me dijo que sí, yo no saqué a nadie del clóset”.

“Nunca lo haría porque qué gano yo. O sea, qué ganó yo haciendo todo esto público, quedando en ridículo… oigan muchachos, si no soy tonta”, enunció.

Gala Montes arremete contra Bárbara Islas

Al ser cuestionada por una seguidora de si estaba segura que Bárbara Islas sentía lo mismo que ella, Gala Montes se lanzó en su contra.

“No, yo ya no siento nada. Mira, desde que me pasó lo de mi mamá, sé borrar a la gente de mi vida y a quien no necesito”, mencionó.

“No necesito a nadie que me diga que sí y luego me exponga ante todo México antes de entrar a un ‘reality’ cuando yo no estoy diciendo mentiras”, sumó.

La intérprete de ‘Un amor a la medida’ dejó entrever que conversó con la comunicadora, que le habría dicho que ha guardado hermetismo debido a la ansiedad.

“Eres bisexual y tú me lo dijiste”, sentenció dirigiéndose a Bárbara. “Y no es que ‘es que yo soy coqueta’, no mam…, te gusto”.

“Estoy molesta porque no me gusta que me expongan de esa forma, así ante la comunidad porque yo soy de la comunidad”.

Gala afirmó que, tras lo ocurrido, no desea más a Islas a su lado: “Me siento mal porque era mi mejor amiga y ahorita ya valió verg… Yo no quiero ser amiga de alguien así, mucho menos novia”.