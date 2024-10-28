Mamá de Gala Montes confiesa que la ha buscado para que se reconcilien: "Ella no quiere"

Video Gala Montes ventila que uno de los problemas con su madre fue por su orientación sexual

Crista Montes, mamá de Gala Montes, reveló que aunque ha tratado de tener un acercamiento con la actriz para arreglar sus diferencias, todavía no consigue concretarlo.

Han pasado casi cuatro meses desde que madre e hija se atacaron públicamente debido a sus problemas personales, inclusive asegurando que sostuvieron peleas con agresiones físicas.

Por un lado, la señora, quien también era su mánager, aseveró que la cantante le quitó su empleo sin remunerarla económicamente, mientras que esta afirmó que ella se “quería quedar con todo” su dinero.

“Estoy cansada de que me esté manipulando”, dijo en un ‘live’ de Instagram el 9 de julio, añadiendo que su progenitora la estaba “extorsionando”.

“Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa, porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera”, sentenció.

Mamá de Gala Montes desea la reconciliación

Tras las duras declaraciones que ambas realizaron, Crista Montes compartió que sus intentos de retomar su relación con Gala Montes han fracasado.

“Ya he dado [el paso], pero ella no quiere, ¿qué hago?”, dijo en entrevista con el reportero Edén Dorantes, este 27 de octubre.

“Yo la he seguido buscando”, externó, “saliendo de La Casa [De Los Famosos México] no quiso hablar, yo estoy esperando que ella quiera”.

Aclaró, además, que su anhelo es poder conversar con la estrella de telenovelas como Vivir De Amor, que puedes ver aquí en ViX, “en privado”.

En esta misma oportunidad, ella desveló que ha recurrido a especialistas para poder manejar el hecho de que está distanciada de la intérprete de ‘Tacara’.

“He tomado terapia, he ido a grupos, con psicólogos, de Al-Anon, de emotivos”, puntualizó sin especificar desde qué fecha.

Mamá de Gala Montes afirma que sus hijas le tienen “odio”

Previamente, Crista Montes publicó en sus historias de Instagram un mensaje en el que manifestó su sorpresa ante la actitud de la artista y su hermana, ‘La Beba’.

“De verdad yo no sé por qué tanto odio en el corazón de mis hijas. Ni a un delincuente se le castiga tanto”, anotó, el 26 de octubre.

“A mí me sacaron de mi casa, me quedé sin familia, me retiraron el habla, me dejaron sin trabajo, sin dinero, me dicen ratera, no debo defenderme, me tiran ‘hate’, ¿qué más me hace falta? Me inventan cosas”, agregó.

Crista, mamá de Gala Montes, lanzó un mensaje sobre "el odio" que le tendrían sus hijas. Imagen Crista Montes/Gala Montes/Instagram

A inicios de este mes, Gala Montes comentó, durante su participación en el programa ‘Montse y Joe’ que se transmitió este miércoles 23, que su mamá “tiene una coraza, un caparazón”.

“Porque vivió cosas difíciles, pero ya llega un momento que no justificas ciertos comportamientos… Lo entiendo, son heridas que ella tendrá que sanar y la respeto muchísimo”, explicó.

Sin embargo, detalló que optó “tomar otro camino y avanzar emocionalmente”, por lo que se siente “supertranquila con esas decisiones, con poner límites”.