Gala Montes filtra foto íntima de Bárbara Islas tras negar supuesto romance, ¿cometió delito?

Video Gala Montes y Bárbara Islas se dan su primer beso en los labios tras revelar que estarían “saliendo”

Gala Montes arremetió contra Bárbara Islas luego de que la villana de telenovelas negara una vez más su supuesto romance durante una entrevista con el comunicador Yordi Rosado.

“Hicimos un TikTok, eso sí es verdad, en el que yo hago así (simula besar) y me planta un beso de juego, de broma. Pero ya de eso a una relación, pues por supuesto que no. Yo no podía sumarme a esta mentira”, declaró en el show de YouTube transmitido el 16 de marzo.

“Mucha gente me dijo ‘era tu amiga, por qué no la apoyaste, por qué no lo seguiste’, porque no puedo hacer eso. Eso va en contra de mi persona, de lo que soy. Entonces aguanté vara. No es cierto que pasó. Fue muy doloroso lo que se dijo de mí. No me quise colgar de un movimiento y pues pagué las consecuencias”, insistió.

Gala Montes filtra foto íntima de Bárbara Islas

Esa misma noche, Gala Montes reaccionó a las declaraciones de Bárbara Islas. A través de su cuenta de X, la actriz tildó de “mustia” y “mentirosa” a su compañera, de quien también filtró una fotografía íntima.

“No te voy a dar más protagonismo, pero ¿quieres que te recuerde lo que pasó esa noche? (ese es mi sillón)”, escribió junto a la imagen de la actriz.

Gala Montes tildó de "mentirosa" a Bárbara Islas por negar su supuesta relación en entrevista. Imagen Gala Montes / X



“Caes gorda mija! Por heterocuriosa y a parte mentirosa”, insistió. “Mija, si no te hubiera pasado eso nadie sabría quién es Bárbara Islas. Y segunda, acepta que te gustan las morras también (nadie te sacó del clóset, se te preguntó). Lo que haces para ‘librarte’ del hate, que sabes perfectamente por qué te cayó, mustia”, enfatizó.

Bárbara Islas reconoció haber grabado TikTok con Gala, pero negó su romance. Imagen Gala Montes / X

¿Gala Montes podría ir a prisión?

Luego de la controversia que desataron sus publicaciones en redes sociales, Gala Montes optó por eliminar la fotografía de Bárbara Islas sin dar mayor explicación. Sin embargo, algunos usuarios de redes señalaron que la intérprete de 24 años podría pasar hasta 6 años en prisión si se le aplicara la llamada Ley Olimpia.

Esta ley mexicana castiga los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizados mediante el uso de tecnologías.