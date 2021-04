Tras una erupción de especulaciones, confirman que Maluma y Kim Kardashian no están saliendo juntos

¿Maluma y Kim Kardashian? Las celebridades desataron especulaciones durante el fin de semana, luego que coincidieron en un evento en Miami el pasado viernes. PageSix confirmó este lunes, 19 de abril, que ellos no están saliendo juntos.

Citando fuentes anónimas, el sitio web dijo que el reggaetonero colombiano y la celebridad de reality solo son amigos. "Ellos son solo amigos y tienen muchos amigos en común. No es nada romántico ”, dijo una fuente a la publicación.

El cantante de éxitos como ‘Felices los 4’ y ‘Hawái’ y la multimillonaria empresaria coincidieron el viernes pasado en la apertura del Hotel The Goodtime, en Miami. Ambos estuvieron ‘contentos de verse’ pero su interacción fue solo ‘amistosa’ , agregó el sitio web.

Maluma y Kim, quienes se conocieron en 2019 en un evento de Art Basel en Miami, hablaron sobre el covid-19 y se pusieron al día sobre otros asuntos durante el evento, amenizado por Pharrell Williams y el empresario David Grutman. Después de la ceremonia, sin embargo, ellos no se sentaron juntos .

“Maluma y Kim Kardashian estuvieron juntos ayer y solo déjenme decir … como que me quise que estuvieran juntos ”, tuiteó uno de sus seguidores aludiendo al evento de Miami.

Cabe recordar que cuando a Maluma le preguntaron cuál de las hermanas Kardashian Jenner es su favorita, el colombiano no titubeó. “Todos saben que la celebridad que me alucina es Kendall Jenner”, dijo el rapero en abril del año pasado a Access Hollywood. “Lo voy a decir de nuevo, ¡ella es quien me alucina!”