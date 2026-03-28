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Maity Interiano vuelve a convertirse en mamá: así presentó a su bebé Camille

Maity Interiano se convirtió en madre por segunda ocasión junto a su esposo Anuar Zidán. Así compartieron la feliz noticia.

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Por:Univision
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Video A días de convertirse en madre, Maity Interiano confiesa cuál será el mayor reto con su hija

Maity Interiano se convirtió en madre por segunda ocasión tras el nacimiento de Camille, quien llegó al mundo el 26 de marzo. La pequeña es la segunda hija que tiene junto a su esposo Anuar Zidán.

La noticia feliz noticia la dio a conocer el viernes 27 a través de sus redes sociales.

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“Hoy comparto con ustedes las primeras fotos de nuestra bebé, Camille, de este pedacito de cielo que llegó ayer, 26 de marzo, 2026 a completar nuestro mundo. Y mientras la miro, mientras nos miro… solo puedo pensar en todo lo que soñé, en todo lo que pedí en silencio, en cada oración susurrada con fe”.

La periodista agradeció porque su sueño de formar una familia se cumplió: “Hoy somos cuatro. Gracias Dios por esta familia que siempre soñé. Gracias por enseñarme que tus tiempos son perfectos. Y gracias por este regalo tan inmenso que hoy tengo en mis brazos. Mi mundo entero… en una sola imagen”.

Maity Interiano anuncia la llegada de la pequeña Camille.
Maity Interiano anuncia la llegada de la pequeña Camille.
Imagen Maity Interiano/Instagram

Una familia que crece

Maity Interiano y Anuar Zidán se convirtieron en padres de Nour el 9 de abril de 2024.

Pero en noviembre de 2025 la pareja compartió su felicidad al anunciar que estaban esperando otro bebé y ahora la pareja es doblemente feliz junto a sus dos hijas.

Camille, hija de Maity Interiano y Anuar Zidan.
Camille, hija de Maity Interiano y Anuar Zidan.
Imagen Maity Interiano/Instagram
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