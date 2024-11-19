Maite Perroni

¿Maite Perroni estaba embarazada? Revelan lo que habría sucedido

A mediados de julio la periodista Mandy Fridmann reportó que la actriz se encontraba esperando a su segundo hijo con el productor Andrés Tovar.

A mediados de julio, la periodista Mandy Fridmann reportó que Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar estaban por agrandar su familia, ya que la actriz, supuestamente, estaba embarazada por segunda ocasión.

El 19 de julio, el productor de televisión enfrentó los cuestionamientos de los reporteros sobre el presunto embarazo de la exintegrante de RBD. Tovar aseguró a ‘Ventaneando’ que su esposa no estaba embarazada y que “en cuanto así fuera”, lo contarían, haciendo énfasis en que “por ahora no”.

Revelan lo que supuestamente pasó con su segundo embarazo

Casi cuatro meses después, la periodista Mandy Fridmann volvió a hablar sobre el presunto segundo embarazo de Maite Perroni, luego de que en una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, uno de los usuarios la cuestionara sobre el tema.

“¿Qué pasó con el embarazo de Maite Perroni? Lo anunciaste en enero o febrero más o menos”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “Por respeto solo diré que no salió como lo soñaron”.

Mandy Fridmann revela lo que supuestamente pasó con el segundo embarazo de la actriz.
Mandy Fridmann revela lo que supuestamente pasó con el segundo embarazo de la actriz.
Imagen Mandy Fridmann / Instagram


Hasta el momento, ni Maite Perroni ni Andrés Tovar han hecho comentarios al respecto.

Maite Perroni y Andrés Tovar se convirtieron en padres con el nacimiento de su hija Lía, quien llegó al mundo el 16 de mayo de 2023 en Estados Unidos.

El embarazo de la RBD se gestó en total hermetismo, siendo casi en la recta final cuando la intérprete comenzó a compartir fotografías. Casi un año después, Maite Perroni se sinceró y reveló que sufrió preeclampsia en la recta final de su etapa de gestación.

“Al final de mi embarazo tuve preeclampsia y fue un momento muy delicado. Gracias a Dios todo terminó bien. Debido a la preeclampsia, tuve que hacerme una cesárea, ya que mi presión arterial ya estaba muy alta y un parto natural era riesgoso. Inevitablemente me hizo subir mucho de peso, generando un riesgo durante el parto”, contó a la revista ‘Panorama’ de El Heraldo de México en mayo de 2024.


