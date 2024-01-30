Maite Perroni

Maite Perroni revela si buscará tener otro bebé y si regresará a las telenovelas

Aunque la música es un “capítulo cerrado” para la esposa de Andrés Tovar, la actriz confesó estar dispuesta a regresar a su lugar de “origen”.

A punto de que su hija Lía cumpla su primer año de vida, Maite Perroni reveló si buscará tener otro bebé al lado de su esposo Andrés Tovar.

La actriz confesó ante un grupo de reporteros, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sus planes en la maternidad, dejando abierta la posibilidad de hacer crecer aún más su familia con el productor de televisión.

“Me encantaría, vamos a ver qué dice la vida… ya nos sorprenderá el destino, ojalá que sí”, declaró la intérprete de 40 años al reportero Edén Dorantes este 29 de enero.

Le gustaría regresar a su lugar de origen

Por otro lado, la protagonista de ‘Rebelde’ (telenovela que puedes ver en ViX) señaló que, aunque por ahora su carrera ha estado enfocada en el cine y en las series de televisión, regresar a los melodramas está entre sus planes.

A mí las telenovelas me encantan, no tengo ningún reparo, al contrario, es mi origen, es el lugar donde empecé a construir mi carrera; así que la verdad si se diera un proyecto interesante, siempre estaré abierta a escuchar”, compartió.

La música es un capítulo cerrado, pero con RBD haría una excepción

Por último, Maite Perroni fue cuestionada sobre sus planes en la música, así como la posibilidad de regresar a los escenarios con un proyecto como solista.

“No, la verdad es que no (tengo planes). La música es ya un capítulo cerrado en mi vida, a menos que con RBD se dé algo, pero si no, ya no”, admitió.

Sin embargo, declaró que aunque todavía no hay nada confirmado, existe la posibilidad de grabar nuevos temas con Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, haciendo énfasis en que el futuro con RBD todavía es incierto para todos los integrantes.

“La verdad es que no sé qué más vaya a suceder. Hay muchísimas cosas que platicar antes de que eso sea una realidad. Ojalá un día podamos compartir esa noticia, pero, por lo pronto, no”, concluyó.


